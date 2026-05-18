[P] Eli Lilly and Company aniversează un secol și jumătate de inovație

De un secol și jumătate, Eli Lilly and Company aduce pe piața globală terapii inovatoare pentru tratarea unora dintre cele mai presante și răspândite afecțiuni, precum diabetul, obezitatea, boala Alzheimer sau cancerul, fiind constant în avangardă.

La nivel global, compania investește peste 24% din veniturile sale în R&D. Astfel, în anul 2024 suma a ajuns la 10,9 miliarde de dolari.

În același an, 58 de milioane de pacienți din întreaga lume – dintre care peste 100.000 din România – au beneficiat de terapiile dezvoltate de echipa globală Lilly, formată din 47.000 de specialiști.

„De mai bine de un secol aducem unele dintre cele mai importante inovații farmaceutice mai aproape de pacienții de pretutindeni. Suntem mândri de tot ceea ce am reușit să realizăm în toți acești ani și înțelegem că reprezintă baza pentru viitor. De peste trei decenii, specialiștii noștri de aici, din România, joacă un rol important în dezvoltarea portofoliului global Lilly, contribuind direct la cercetare și inovare. Vom amplifica acest impact, vom consolida parteneriatele cu mediul academic și comunitatea medicală și vom susține, în continuare, accesul la soluții terapeutice eficiente, astfel încât tot mai mulți pacienți să beneficieze de progresele științei” – Attila Fejer, Director General România, Bulgaria și Regiunea Adriatică, Eli Lilly and Company.

Încă de la începuturile sale, compania a jucat un rol important în dezvoltarea, producerea și distribuirea terapiilor inovatoare pentru tratarea poliomielitei, afecțiunilor neurologice și tulburărilor emoționale. Lilly își menține și astăzi poziția de pionier și vizionar, continuând să aducă progresele științifice mai aproape de pacienții din întreaga lume.

În România, compania este prezentă din 1992 și are o echipă alcătuită din 100 de profesioniști. De-a lungul celor 34 de ani de activitate pe plan local, Lilly a pus la dispoziția medicilor și pacienților din România peste 30 de medicamente inovatoare, acoperind domenii precum diabetul, obezitatea, oncologia sau neurologia.

Prezența companiei la nivel local este susținută și prin implicarea în îmbunătățirea politicilor de sănătate, cu obiectivul de a crește accesul pacienților la tratamente moderne, precum și prin derularea studiilor clinice, care contribuie la dezvoltarea infrastructurii de cercetare medicală din România.