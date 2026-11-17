Fundația Bog’Art anunță câștigătorii ediției 2026 a programului de burse UPGRADE, prin care susține tinerii cu vârste între 16 și 26 de ani care se remarcă prin performanțe academice și profesionale, inițiativă, creativitate și proiecte capabile să genereze schimbări pozitive în societate. În urma procesului de evaluare și a interviurilor cu finaliștii, au fost acordate patru burse în valoare de 2.000 de euro fiecare și patru mențiuni speciale, în valoare de 1.000 de euro fiecare. Valoarea totală a sprijinului oferit în acest an este de 12.000 de euro.

Ediția din acest an a atras 214 înscrieri din întreaga țară, din partea unor tineri care construiesc proiecte și cariere în domenii diverse, de la medicină, cercetare științifică și tehnologie până la artă, educație și antreprenoriat social. Candidații au demonstrat nu doar rezultate remarcabile pentru etapa de parcurs în care se află, ci și dorința de a transforma cunoștințele și competențele dobândite în inițiative cu valoare pentru comunitate.

Patru burse UPGRADE pentru performanță și inițiative cu impact

Câștigătorii burselor și mențiunilor speciale UPGRADE au fost premiați la sediul Fundației Bog’Art din București. Cei patru beneficiari ai burselor UPGRADE 2026 sunt:

Ioana Crișan – medic și cercetător în formare, cu preocupări în domeniul neurologiei, care își propune să contribuie la îmbunătățirea recuperării pacienților după accident vascular cerebral. Cercetarea sa doctorală vizează identificarea unor predictori genetici, epigenetici și nutriționali ai recuperării post-AVC, cu potențial de aplicare în personalizarea intervențiilor medicale. Parcursul său include activitate clinică, coordonarea unor schimburi internaționale de cercetare medicală și publicarea unui articol științific.

Luiza Gabriela Tudor – inițiatoarea asociației tougHER, prin care susține mamele singure și copiii din medii vulnerabile. În primul an de activitate, a organizat opt evenimente caritabile prin care au fost sprijinite opt mame singure și peste 20 de copii, precum și patru campanii care au ajuns la aproximativ 150 de copii. A dezvoltat și conferința caritabilă Women in Charge, transformând veniturile din bilete în pachete de sprijin pentru familii monoparentale. Proiectul său urmărește să construiască forme de sprijin sustenabile pentru persoanele aflate în situații dificile.

Maria-Cătălina Rizel – cofondatoare a Rhythm Touch, un startup care dezvoltă o tehnologie haptică menită să le ofere persoanelor cu deficiențe de auz o experiență mai accesibilă a muzicii. Proiectul a trecut de la idee și prototip la testare cu utilizatori și dezvoltare antreprenorială, fiind recunoscut în programe și competiții precum Innovation Labs, EUt+ Incubation Program și WSA European Young Innovators Festival, unde echipa a obținut titlul Global Champion. Prin activitatea sa, contribuie la dezvoltarea unei soluții tehnologice care conectează inovația cu incluziunea socială.

Paul Florescu – student la pian în cadrul Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki, cu peste 40 de premii la concursuri naționale și internaționale. A susținut recitaluri în săli prestigioase, printre care Carnegie Hall din New York și Salle Cortot din Paris, și a evoluat ca solist alături de orchestrele unor filarmonici din România. Își propune să continue formarea la nivel internațional, să își dezvolte cariera de pianist concertist și să contribuie la promovarea muzicii clasice și a culturii românești.

Patru mențiuni speciale pentru parcursuri și contribuții remarcabile

Pe lângă bursele acordate, Fundația Bog’Art a oferit patru mențiuni speciale, în valoare de 1.000 de euro fiecare, unor tineri care s-au remarcat prin personalități aparte, domenii de expertiză inedite și contribuții valoroase. Aceste distincții reprezintă o formă suplimentară de recunoaștere a excelenței și a unor parcursuri care merită încurajate, inclusiv atunci când urmează direcții mai puțin convenționale.

Mențiunile speciale UPGRADE 2026 revin următorilor tineri:

Andrei-Daniel Nastas – absolvent de Psihologie și formator acreditat, implicat în dezvoltarea programelor de educație și competențe socio-emoționale pentru tineri. În calitate de Director Regional Traininguri în cadrul Uniunii Studenților din România, coordonează o echipă de 28 de traineri care susțin programe de dezvoltare personală și profesională. În paralel, contribuie la proiecte de psihoeducație și la dezvoltarea unor instrumente de evaluare a stresului și burnout-ului, pregătindu-se să își dezvolte propriul cabinet de psihologie.

Darius Munteanu – student la Facultatea de Drept a Universității din București și scriitor cu peste zece ani de activitate literară. În 2026, a devenit cel mai tânăr membru al Uniunii Scriitorilor din România, potrivit informațiilor prezentate în candidatura sa. A obținut peste 25 de premii și distincții literare și a publicat două volume individuale. Dincolo de propria creație, se implică în promovarea literaturii în rândul tinerilor, inclusiv prin activitatea de jurizare și susținerea atelierelor de scriere creativă.

Giulia Maria Popoaia – psiholog și consilier școlar, preocupată de incluziunea persoanelor cu dizabilități intelectuale prin artă și intervenții creative. A inițiat și facilitat un program de terapie prin dans și mișcare adresat tinerilor adulți cu dizabilități intelectuale, desfășurat în opt ședințe și evaluat printr-o cercetare dedicată. Parcursul său îmbină performanța academică, peste 400 de ore de voluntariat și interesul pentru dezvoltarea unor metode de intervenție care să sprijine participarea și exprimarea persoanelor vulnerabile.

Maria-Crina Isac – doctorandă în neurobiologie, implicată în cercetarea unor compuși cu potențial neuroprotector în modele experimentale asociate bolilor Alzheimer și Parkinson. Activitatea sa include cercetare de laborator, analiză științifică și contribuții la articole de specialitate. În paralel, se implică în activități de neuroeducație, voluntariat în domeniul oncologic și inițiative de protecție a mediului, demonstrând o preocupare constantă pentru conectarea cercetării cu nevoile societății.

Fundația Bog’Art investește în potențialul noii generații

Prin programul UPGRADE, Fundația Bog’Art urmărește să ofere tinerilor nu doar sprijin financiar, ci și încrederea și resursele necesare pentru a-și continua parcursul de dezvoltare. Bursele pot contribui la susținerea cercetării, accesul la programe de formare, dezvoltarea unor prototipuri și inițiative antreprenoriale sau extinderea unor proiecte sociale și educaționale.

„Prin UPGRADE ne dorim să recunoaștem excelența și să susținem tineri care au demonstrat deja că pot transforma pasiunea și ambiția în rezultate concrete. Cele opt distincții din acest an reflectă atât diversitatea talentului cât și realizări sauinițiative remarcabile pe care le-am descoperit. Sperăm ca premianții să își lase amprenta pe o generație în formare, privind dincolo de propriul parcurs, către contribuția pe care o pot avea în comunitățile lor cât și ale țării”, declară Bogdan Doicescu, membru fondator al Fundației Bog’Art.

“Am fost impresionați de toți tinerii pe care i-am cunoscut, de proiectele în care sunt implicați, de pasiunea și determinarea de care dau dovadă. Sunt un exemplu pentru generația din care fac parte și ne bucurăm că prin programul de burse UPGRADE îi putem încuraja și sprijini în parcursul lor profesional”, declara Andreea Sanduc, Președintele Fundației Bog’Art.

Despre Fundația Bog’Art

Fundația Bog’Art susține inițiative și proiecte cu impact în patru domenii esențiale pentru dezvoltarea societății: artă, educație, sănătate și societate. Prin programele proprii, precum și prin parteneriatele dezvoltate, fundația urmărește să ofere oportunități, să încurajeze creativitatea și performanța, să sprijine comunitățile și să contribuie la construirea unui viitor mai bun în România.

Printre programele sale se numără NEW WAVE Art Prize, dedicat susținerii studenților universităților de artă, UPGRADE, programul de burse destinat tinerilor cu rezultate educaționale remarcabile și proiecte solide pe care doresc să le dezvolte în România, Micii Visători, inițiativă dedicată susținerii copiilor din ciclul primar cu rezultate bune la învățătură, și „Puterea de a Învinge”, proiect dezvoltat alături de Comitetul Național Paralimpic, care are ca scop dezvoltarea sportului paralimpic din România și promovarea sportivilor paralimpici ca modele pentru întreaga societate.