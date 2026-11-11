[P] Fundația Bog’Art, alături de Pădurea Prieteniei: 2.512 persoane au plantat simultan pentru un nou record mondial

Fundația Bog’Art a susținut, în calitate de partener, Pădurea Prieteniei, proiect organizat de Asociația Act for Tomorrow și Kaufland România. Pe 7 noiembrie 2026, în comuna Poienarii Burchii, județul Prahova, 2.512 persoane au plantat arbori simultan, stabilind un nou record mondial pentru cel mai mare număr de persoane care plantează arbori în același timp.

La eveniment au participat și 20 de voluntari din cadrul Bog’Art Holding, care s-au alăturat echipelor de plantare. Susținerea oferită de Fundația Bog’Art și implicarea voluntarilor au contribuit la desfășurarea unei inițiative care a adus împreună oameni, organizații și resurse pentru crearea unei noi păduri.

Dincolo de recordul mondial, Pădurea Prieteniei a demonstrat capacitatea de colaborare dintre organizații neguvernamentale, companii, instituții publice, mediul universitar și comunități locale. Peste 50 de companii s-au alăturat inițiativei, susținând organizarea prin produse, servicii, echipamente și resurse sau participând cu echipe de voluntari.

Pentru Fundația Bog’Art, implicarea în proiect reprezintă o contribuție la un efort colectiv ale cărui rezultate continuă dincolo de ziua evenimentului, prin dezvoltarea și îngrijirea pădurii plantate.

Fundația Bog’Art încurajează implicarea activă pentru binele comunității

Susținerea acordată acestei inițiative reflectă angajamentul Fundației Bog’Art de a sprijini proiecte care generează schimbări în comunitate și încurajează participarea directă a oamenilor.

„Credem că responsabilitatea față de comunitate înseamnă să ne implicăm activ în proiecte care lasă ceva durabil în urmă și care îi inspiră pe cei din jurul nostru. Pădurea Prieteniei este un exemplu remarcabil de mobilizare în jurul unei cauze comune. Ne bucurăm că Fundația Bog’Art a putut susține acest demers, alături de Asociația Act for Tomorrow, și că voluntarii din cadrul Bog’Art Holding au fost parte dintr-un moment care demonstrează că putem realiza lucruri mărețe, unice în lume, atunci când lucrăm împreună”, a declarat Bogdan Doicescu, membru fondator al Fundației Bog’Art.

La rândul său, Andreea Sănduc, președinte al Fundației Bog’Art, a subliniat importanța proiectelor care transformă solidaritatea și implicarea în rezultate concrete:

„Misiunea Fundației Bog’Art este de a contribui la dezvoltarea unei societăți mai bune prin susținerea inițiativelor din domeniile artei, educației, sănătății și societății. Credem în puterea proiectelor care aduc oamenii împreună, creează oportunități și produc schimbări cu impact pe termen lung. Pădurea Prieteniei este în deplină concordanță cu această viziune: este o inițiativă care unește generații, organizații și comunități în jurul unui obiectiv esențial pentru viitor. Ne dorim să continuăm să fim alături de astfel de proiecte și să încurajăm implicarea responsabilă, atât la nivel individual, cât și organizațional.”

„Astăzi, România are un nou record mondial, iar la Poienarii Burchii începe să crească o pădure. În spatele acestui rezultat sunt luni de pregătire și mii de oameni care au ales să își petreacă sâmbăta plantând alături de noi. Fiecare a avut un rol în reușita de astăzi și le suntem recunoscători tuturor. Recordul este o bucurie pe care o împărțim cu toți cei implicați, iar responsabilitatea noastră continuă prin grija pentru pădurea plantată”, a declarat Andrei Coșuleanu, președintele Asociației Act for Tomorrow.

Despre Fundația Bog’Art

Fundația Bog’Art susține inițiative și proiecte cu impact în patru domenii esențiale pentru dezvoltarea societății: artă, educație, sănătate și societate. Prin programele proprii, precum și prin parteneriatele dezvoltate, fundația urmărește să ofere oportunități, să încurajeze creativitatea și performanța, să sprijine comunitățile și să contribuie la construirea unui viitor mai bun în România.

Printre programele sale se numără NEW WAVE Art Prize, dedicat susținerii studenților universităților de artă, UPGRADE, programul de burse destinat tinerilor cu rezultate educaționale remarcabile și proiecte solide pe care doresc să le dezvolte în România, Micii Visători, inițiativă dedicată susținerii copiilor din ciclul primar cu rezultate bune la învățătură, și „Puterea de a Învinge”, proiect dezvoltat alături de Comitetul Național Paralimpic, care are ca scop dezvoltarea sportului paralimpic din România și promovarea sportivilor paralimpici ca modele pentru întreaga societate.