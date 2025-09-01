[P] Fundația Bog’Art oferă burse Upgrade de 8000 de euro tinerilor cu rezultate școlare foarte bune

Fundația Bog’Art vine în sprijinul tinerilor cu rezultate școlare foarte bune și care au planuri de a avea o carieră în România, indiferent de domeniu, și lansează Upgrade, un program de burse în valoare de 8000 de euro.

Proiectul UPGRADE este creat pentru a sprijini tinerii cu potențial, ce au vârsta între 16 și 30 de ani, aflați în prezent într-un proces de formare educațională, profesională sau sportivă.

Criteriile de acordare a burselor sunt următoarele:

Tinerii trebuie să fie înscriși într-o instituție de învățământ (liceu, facultate, master, doctorat), școală vocațională, școală de meserii sau program sportiv de nivel avansat.

Au rezultate curriculare notabile și participări relevante în proiecte educaționale, civice, artistice sau antreprenoriale.

Demonstrează determinare, implicare civică și angajamentul de a-și construi o carieră în România.

Au planuri profesionale cu impact pozitiv în societate și care pot îmbunătăți imaginea României pe plan internațional.

Cei care doresc să aplice pentru o bursă Upgrade, de 2000 de euro, oferită de Fundația Bog’Art, trebuie să se înscrie gratuit în acest program, în perioada 25 august – 30 septembrie 2025, completând formularul disponibil pe www.bogartfoundation.ro/upgrade.

În urma procesului de depunere a formularelor, vor fi aleși 10 finaliști care vor susține un interviu online, urmând ca, la data de 10 octombrie 2025, să fie anunțați cei patru câștigători ai burselor Upgrade, ce vor fi acordate ulterior la București.

”Vrem să investim în următoarea generație de profesioniști, inovatori și lideri, capabili să contribuie activ la dezvoltarea societății românești, indiferent de domeniul lor de activitate. Dacă ai rezultate foarte bune la învățătură, spirit inovator și o viziune clară asupra viitorului tău profesional, acest program poate fi pentru tine”, declară Bogdan Doicescu, Membru Fondator Fundația Bog’Art.

Programul de burse UPGRADE este al doilea proiect al Fundației Bog’Art din 2025. În primăvara acestui an, fundația a lansat NEW Wave Art Prize, o competiție dedicată studenților din Universitățile și Facultățile de Arte din România, ce a avut scopul de a descoperi și sprijini tinerele talente din domeniul artei. Studenții au fost invitați să transpună trăirile pe care le-au avut în ultimele 6 luni – marcate de ample conflicte și transformări sociale – în lucrări de artă, fie că este vorba despre pictură, desen, instalație de artă sau sculptură. Competiția a fost câștigată de Stefania Iakab, studentă a Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vest Timșoara, care a primit o bursă de 5500 de euro.

Despre Fundația Bog’Art

Lansată în 2025, Fundația Bog’Art își propune să contribuie la construirea unui viitor armonios în România, să accelereze schimbarea în bine, să-i îndrume pe cei care au nevoie de sprijin și să le ofere resurse pentru a reuși în domeniile în care își investesc pasiunea.

Activitatea fundației este structurată pe patru direcții principale: educație, sănătate, artă și proiecte sociale, dar și pe dezvoltarea de parteneriate strategice cu organizații aliniate valorilor și misiunii sale.

„Bog’Art este o afacere de familie care a fost ghidată mereu de dorința de a construi mai mult decât lucruri tangibile. Ne-am dorit să contribuim la un viitor mai bun. Valorile care ne definesc – arta, educația, sănătatea și solidaritatea socială – sunt acum și reperele esențiale ale Fundației Bog’Art. Visăm să lăsăm generațiilor viitoare o lume mai armonioasă și să fim un exemplu care demonstrează că valorile autentice, trăite și cultivate zilnic, pot deveni temelia unei lumi mai bune”, declară Bogdan Doicescu.