În contextul interesului tot mai mare pentru spațiile verzi din jurul casei, Garden Point răspunde nevoilor celor care își tratează grădina, terasa sau balconul ca pe o extensie a casei lor și un adevărat spațiu de locuit. Brandul, deținut de compania poloneză Garden Way, este specializată în echipamente complete de grădinărit care combină estetica, confortul și funcționalitatea. Fiecare produs este conceput pentru a satisface nevoile zilnice ale utilizatorilor, completând în același timp estetica modernă a spațiilor exterioare.

Cu ce se ocupă Garden Point

Garden Point este specializată în echipamente complete pentru grădină, terasă și balcoane. Se concentrează pe crearea de produse care combină estetica, funcționalitatea și durabilitatea, satisfăcând nevoile celor care își tratează spațiile exterioare ca pe extensii ale caselor lor. Ofertele brandului includ pavilioane și foișoare, pergole și umbrele, mobilier de lounge, precum și balansoare, șezlonguri și tuneluri din polietilenă, permițând atât relaxare confortabilă, cât și grădinărit acasă. Garden Point proiectează soluții astfel încât fiecare element de grădină să susțină rutina zilnică a utilizatorului, creând un spațiu primitor, funcțional și frumos.



Ce vinde și ce produce Garden Point

Pavilioane și foișoare

Pavilioanele și foișoarele Garden Point creează un spațiu primitor și protejat în grădină sau pe terasă. Acestea oferă confort pentru socializare, relaxare sau luarea mesei în aer liber, protejând în același timp împotriva soarelui, ploii și vântului. Construcția acestor produse este durabilă și rezistentă la intemperii, iar designul lor atent permite o utilizare ușoară și integrare în peisajul grădinii.

Pavilion de grădină cu plasă de țânțari și perdele Valencia 3x3m crem Garden Point

Pergole și umbrele

Pergolele și umbrelele oferite de Garden Point vă permit să vă bucurați de terasa sau grădina dvs., indiferent de vreme. Pergolele oferă un adăpost elegant și spațiu suplimentar pentru relaxare, în timp ce umbrelele sunt mobile și funcționale, permițând ajustări rapide pentru a face umbră oriunde. Aceste produse combină designul modern cu utilizarea practică, completând estetica spațiilor exterioare contemporane.

Pergolă de terasă antracit cu perdele La Palma 3×4 Garden Point

Mobilier de lounge

Mobilierul de lounge Garden Point include mese, scaune, canapele de colț și seturi de lounge care asigură o relaxare confortabilă în grădină, pe terasă sau pe balcon. Fabricate din materiale rezistente la intemperii, acestea combină confortul cu durabilitatea și estetica, permițându-vă să creați o zonă de relaxare adaptată nevoilor dvs. de zi cu zi.

Mobilier de gradina din oțel Guarda Garden Point antracit

Balansoare, șezlonguri și tuneluri din polietilenă

Balansoarele și șezlongurile oferă un loc confortabil pentru a vă relaxa și a vă bucura de momente fără griji în aer liber. Tunelurile din polietilenă vă permit să vă cultivați propriile legume, ierburi aromatice sau flori, permițându-vă să vă bucurați de produse proaspete și să vă dezvoltați pasiunea pentru grădinărit. Aceste produse combină recreerea cu caracterul practic, creând un spațiu de grădină atât funcțional, cât și ușor de utilizat.

Garden Way – producător polonez de branduri proprii

Garden Point este brandul propriu al companiei poloneze Garden Way, care are experiență în crearea de produse pentru grădină. Garden Way este responsabilă pentru dezvoltarea, proiectarea și distribuția tuturor produselor Garden Point, asigurând fiecare pas, de la concept, la selecția materialelor și la controlul calității, în conformitate cu standardele înalte ale mărcii. Compania are patru branduri proprii: Garden Point, Store Boss, CoverTech și Jump Hero, fiecare fiind realizată la comandă pentru Garden Way pentru a asigura standarde constante de calitate, funcționalitate și durabilitate. În România, toate produsele mărcii sunt disponibile exclusiv prin intermediul magazinului online oficial gardenway.ro, deținut de Garden Way SP. Zoo., care servește ca unic canal de vânzare cu amănuntul și garantează clienților asigurarea unei calități înalte și a unor achiziții sigure.

Gardenway.ro – singurul distribuitor oficial

Gardenway.ro, un site web deținut de compania poloneză Garden Way, este singurul loc din România de unde puteți achiziționa produse Garden Point. Magazinul se bucură de recenzii ridicate din partea clienților și recenzii pozitive pe site-uri web care formează opinii, confirmând încrederea utilizatorilor și poziția sa de lider în categoria mobilierului de grădină. Acest lucru asigură că fiecare client este sigur de originalitatea produselor, de calitatea serviciilor și de sfaturi profesionale privind selecția și utilizarea echipamentelor. Gardenway.ro servește, de asemenea, ca o sursă de cunoștințe de specialitate despre produse și tendințe în designul exterior.

Rezumat

Garden Point demonstrează că o grădină poate fi mai mult decât un simplu spațiu verde – poate fi un loc de viață, relaxare și confort cotidian. Produsele brandului răspund nevoilor utilizatorilor care caută estetică combinată cu funcționalitate, durabilitate și opțiuni flexibile de amenajare. Pavilioane, pergole, mobilier de lounge, balansoare și tuneluri din polietilenă – toate aceste elemente formează o filozofie coerentă a brandului, în care grădina devine o extensie naturală a casei.