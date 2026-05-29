[P] Ghid complet pentru românii care merg la Cupa Mondială din SUA: acte, viză, bilete, transport, cazare

Cupa Mondială de fotbal 2026 va fi organizată în 3 țări: Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Va fi cea mai mare ediție din istorie, cu 48 de naționale participante și nu mai puțin de 16 orașe-gazdă. Prin urmare, organizarea unei vacanțe în America de Nord necesită o logistică destul de complexă. Microbiștii români care vor să vadă meciurile live în America și au reușit să-și procure deja bilete au nevoie de mai multe autorizații de călătorie.

Acte necesare de călătorie în SUA, Mexic și Canada pentru români

Călătoriile în SUA din România par destul de complicate la prima vedere. Pe lângă pașaport, suporterii români vor trebui să participe la un interviu la Ambasada SUA din București. De asemenea, este nevoie de completarea online a formularului DS-160.

În total, sunt patru pași de îndeplinit pentru ca un suporter român să călătorească în America:

Completarea online a formularului DS-160. Plata taxei de viză în valoare de 185 de dolari. Programarea la interviul pentru obținerea vizei. Interviul propriu-zis la Ambasada SUA din București.

În Canada, accesul se face mai ușor din România. Este nevoie doar de obținerea eTA (Electronic Travel Authorization) online și de plata taxei. Desigur, va fi nevoie și de pașaportul biometric.

Nu în ultimul rând, în Mexic intrarea se face pe baza pașaportului biometric. Nu va fi nevoie de viză. Totuși, autoritățile vor solicita biletele de avion tur – retur, dovada cazării și că vei avea fonduri suficiente pentru șederea în această țară.

Atenție mare la biletele pentru Cupa Mondială

În cazul în care nu ai achiziționat bilete de pe site-urile oficiale, este posibil să nu fie valide, așa că ar fi bine să verifici dacă sunt 100% reale, pentru a nu te trezi în America fără posibilitatea de a intra pe stadion. Realitatea este că, în ciuda eforturilor autorităților, la orice eveniment de mare interes apar și bilete false.

Interesul pentru Cupa Mondială este mai mare ca niciodată nu doar datorită faptului că numărul participantelor a crescut la 48 ci și din alte motive, cum ar fi faptul că este ultimul Mondial la care vor juca legendarii Messi și C. Ronaldo.

Transportul și cazarea pe timpul Cupei Mondiale

Distanțele între orașe sunt uriașe, așa că ar fi bine să alegi orașe din aceeași zonă geografică. Între New York și Los Angeles un zbor cu avionul durează șase ore. Astfel, poți alege să urmărești partide în orașele din centrul SUA: Kansas City, Dallas și Houston. O altă variantă ar fi Los Angeles și San Francisco, aflate pe coasta de vest.

Cazarea poate fi făcută din timp într-unul din aceste orașe. Soluțiile cele mai ieftine ar fi AirBNB-urile sau hotelurile aflate mai la marginea localităților. Pe de altă parte, locațiile mai scumpe sunt de regulă cele aflate în apropierea stadioanelor.

Transportul dintr-un oraș în altul va fi asigurat prin trenurile de mare viteză. Sau poți opta pentru autobuze, dacă vrei să trăiești o experiență americană autentică.

Una peste alta, costul total al unei excursii la Cupa Mondială este destul de mare. Interesul este uriaș, iar prețul biletelor a crescut semnificativ față de edițiile anterioare. Important este să planifici totul din timpul, astfel încât să ai parte de o experiență memorabilă.