[P] IDV la Petrești: cum a devenit Dâmbovița un punct industrial strategic pentru camioanele militare ale Armatei Române

Într-un context în care industria de apărare europeană se reconstruiește accelerat, investiția IDV (Iveco Defence Vehicles) de la Petrești arată că România poate atrage integrare industrială, capacități de producție, transfer tehnologic și parteneriate industriale durabile. Facilitatea de producție din județul Dâmbovița confirmă capacitatea țării de a găzdui și susține programe de apărare cu valoare strategică pe termen lung, generând totodată locuri de muncă și expertiză locală.

În ultimii ani, programul de înzestrare al Armatei Române cu platforme tactice multifuncționale pe roți a devenit una dintre cele mai ample și importante investiții realizate în domeniul mobilității militare din ultimele decenii. Cu peste 2.900 de vehicule contractate în configurații 4×4, 6×6 și 8×8 — inclusiv variante cu cabine blindate și aplicații specializate — programul presupune o complexitate logistică și industrială semnificativă.

IDV a dezvoltat o capacitate industrială dedicată producției și integrării camioanelor militare

În centrul acestui demers se află IDV, un producător european consacrat, cu o vastă experiență în realizarea vehiculelor de luptă și tactice. Având un istoric operațional demonstrat în multiple armate NATO, compania a dezvoltat în județul Dâmbovița o capacitate industrială dedicată producției și integrării camioanelor militare pentru Ministerul Apărării Naționale.

Dâmbovița pe harta industriei europene de apărare

Fabrica de la Petrești depășește statutul unei simple unități de asamblare; de câțiva ani, aceasta nu mai este doar un obiectiv contractual, ci funcționează ca o platformă industrială integrată cu efecte concrete în economia regională. Începând cu lansarea proiectului în 2020, Dâmbovița a intrat pe harta industriei europene de apărare. Aici sunt desfășurate activități critice pentru livrarea vehiculelor: linii avansate de producție a componentelor, zone de lucru specializate, integrarea subsistemelor, capacități de tinichigerie și vopsitorie, operațiuni de finisare, logistică, testare și control al calității, până la acceptanța finală cu beneficiarul militar.

Această realitate demontează una dintre cele mai frecvente confuzii apărute în spațiul public: ideea că IDV „nu produce în România”. Datele arată contrariul. La Petrești se realizează activități industriale esențiale: asamblare, integrare, completare și verificare tehnică. Nu vorbim despre o simplă prezență comercială, ci despre o capacitate locală integrată deplin în lanțul de aprovizionare și livrare pentru Armata Română.

Fabrica IDV România contribuie concret la consolidarea bazei industriale naționale

Un element esențial al proiectului este parteneriatul industrial local. Fabrica IDV România este asociată cu un partener industrial român, o companie din Dâmbovița care a contribuit la dezvoltarea facilității de la Petrești. Acest tip de cooperare este exact ceea ce România trebuie să consolideze: parteneriate între mari producători internaționali și companii naționale. Acest model permite nu doar operaționalizarea rapidă a fabricii, ci și integrarea resursei umane și a furnizorilor locali într-un lanț de valoare european, capabil să preia standarde, tehnologie și o cultură industrială avansată. Din această perspectivă, investiția contribuie concret la consolidarea bazei industriale naționale, un domeniu critic pentru securitatea statului.

Investiția IDV generează impactul economic local

Impactul economic local nu se reduce doar la numărul de camioane livrate. Proiectul de la Petrești generează locuri de muncă directe și activitate susținută pentru subcontractori și furnizori de servicii (mentenanță, logistică, construcții, transport, utilități și formare profesională). Într-un județ cu tradiție în domeniu, investiția a creat un nou pol de stabilitate economică și a demonstrat că Dâmbovița poate concura pentru proiecte strategice de anvergură. Această dimensiune este esențială într-un context în care statele NATO caută nu doar capabilități militare, ci și reziliență industrială prin lanțuri de aprovizionare sigure.

Programul are și o importantă componentă de transfer tehnologic. În industria de apărare, acesta se manifestă prin oameni, procese și discipline industriale, depășind simpla livrare de documentație. Înseamnă implementarea standardelor de calitate, a procedurilor de producție, calificarea personalului și asigurarea trasabilității. Prin unitatea de la Petrești, aceste competențe durabile sunt dezvoltate în România, oferind industriei locale acces la know-how occidental.

Pentru Armata Română, avantajele sunt majore. Camioanele tactice reprezintă baza mobilității moderne, susținând transportul trupelor, munițiilor și sistemelor logistice complexe. Acordul-cadru pentru cele peste 2.900 de vehicule include variante multiple (4×4, 6×6, 8×8), adaptate nevoilor operaționale specifice. Beneficiile sunt clare: proximitate industrială, suport tehnic asigurat pe durata întregului ciclu de viață al vehiculelor și posibilitatea de a adapta platformele la cerințe viitoare.

Criticile apărute în spațiul public — fie că vizează termenele de livrare, ponderea producției locale sau alegerea amplasamentului — trebuie tratate cu transparență. Orice contract major de apărare necesită o monitorizare riguroasă. Totuși, aceste discuții nu trebuie să ignore realitatea industrială palpabilă: la Petrești există o capacitate de producție funcțională, un partener industrial român implicat, competențe tehnice reale și un impact economic pozitiv și măsurabil.

IDV România, companie integrată în lanțul economic ce contribuie direct la securitatea națională

Într-o perioadă în care Europa își reconstruiește capacitățile defensive, România are nevoie de mai multe proiecte de acest fel, care să aducă producție, expertiză și conectare la rețelele industriale europene. Dâmbovița a demonstrat că poate găzdui cu succes un astfel de proiect, iar IDV a dovedit că poate transforma un contract de înzestrare într-o investiție industrială locală solidă.

De aceea, întrebarea corectă nu este dacă se produce sau nu în România, deoarece răspunsul este, evident, „da”. Întrebarea relevantă este cum poate fi această capacitate extinsă și consolidată în noile programe de apărare, astfel încât să genereze valoare pe termen lung pentru economia națională și pentru siguranța țării.

IDV România reprezintă un exemplu de business industrial funcțional: producție, integrare, transfer de tehnologie și o contribuție directă la securitatea națională. În locul etichetelor simpliste, proiectul merită evaluat prin rezultate: o fabrică construită, mii de camioane integrate și o comunitate locală conectată la standardele industriei globale de apărare.