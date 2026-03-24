[P] Începând cu 1 aprilie, locuitorii din Sectorul 4 vor primi un ajutor financiar de 600 de lei pentru achiziția de carburant. Plata taxei de dezvoltare urbană se suspendă pe termen nelimitat

Sectorul 4 al Municipiului București va implementa, în perioada imediat următoare, două măsuri cu impact bugetar semnificativ pentru fiecare dintre locuitorii săi, măsuri menite să sprijine cetățenii în această perioadă extrem de complicată, marcată de creșteri alarmante ale costului vieții, pe fondul situației geopolitice complicate pe care o traversăm.

Astfel, urmare a deciziei recente a primarului Daniel Băluță, începând cu data de 1 aprilie a.c., obligativitatea achitării taxei de dezvoltare urbană va fi suspendată pe termen nelimitat. Introdusă printr-o hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 4 din luna ianuarie 2025, măsura era una provizorie și viza creșterea numărului de locuri de parcare, publice și de reședință, activitate care, în contextul actual, va fi amânată.

Totodată, pentru ca oamenii să facă mai ușor față creșterilor galopante, de la o zi la alta sau chiar de la oră la oră, ale prețului carburanților, reflectate în costul tuturor produselor și serviciilor cotidiene de care comunitatea are nevoie și pe care le consumă, Sectorul 4 al Municipiului București va veni în sprijinul oamenilor și va acorda un ajutor în sumă de 200 de lei la fiecare două luni, pentru fiecare dintre proprietarii cu autoturisme înregistrate în baza de date a autorității locale. Sprijinul va intra în vigoare de la data de a 1 Aprilie a.c. și va fi valabil șase luni, fiind aplicabil unui singur autovehicul per proprietar.

Primarul Daniel Băluță subliniază că aceste măsuri nu sunt doar cifre sau decizii administrative.

„Tocmai pentru că puterea de cumpărare a scăzut cu aproximativ 30%, inflația este de 10%, taxele și impozitele au crescut, astfel încât, pentru cetățenii Sectorului 4, am venit în întâmpinarea acestei situații extrem de delicate și extrem de grave cu două măsuri. Prima măsură este aceea de suspendare a taxei de dezvoltare urbană, începând cu data de 1 aprilie. A doua măsură este aceea de a veni în sprijinul oamenilor activi, care au loc de muncă, prin acordarea unui ajutor pe o perioadă de șase luni, un ajutor în cuantum de 200 de lei pentru carburant. Ne adresăm, în primul rând, locuitorilor Sectorului 4 care au domiciliul aici de mai mult de un an, care dețin vehicule cu o capacitate cilindrică mai mică de 2000 cm³ și care au un venit pe membru de familie mai mic de 5.000 de lei net. Acestea sunt măsuri de solidaritate pe care trebuie să le luăm pentru oameni, pentru că atât crearea de locuri de muncă, cât și susținerea acestora reprezintă o prioritate pentru oricare dintre noi”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

Aceste măsuri vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Sectorului 4 într-o ședință ce va fi convocată în perioada imediat următoare, astfel încât sprijinul să ajungă cât mai rapid la cetățeni.

