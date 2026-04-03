[P] IQOS x Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2026: un parteneriat care redefinește experiența modei contemporane

Prin parteneriatul strategic cu Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2026, IQOS continuă să susțină creativitatea și comunitățile care o modelează. Colaborarea marchează o nouă etapă în apropierea brandului de universul modei, în care inovația, estetica și curajul de a experimenta se întâlnesc într-un dialog autentic.

După implicarea de la ediția din 2025, care a consolidat poziționarea IQOS în zona culturală și creativă, parteneriatul a evoluat natural către prima ediție din acest an a Bucharest Fashion Week 2026. Dacă anul trecut a fost despre introducerea brandului într-un context relevant pentru noua generație de creatori și tastemakers, 2026 este despre aprofundare, co-creație și amplificarea experienței.

Debutul ediției a fost marcat de opening party-ul Bucharest Fashion Week presented by IQOS, un moment construit în jurul noii generații de designeri și al energiei emergente din fashion. Gândit ca o platformă de vizibilitate pentru fresh talent, evenimentul a adus în prim-plan creatori aflați la început de drum, într-un setup care privilegiază experimentul, diversitatea estetică și libertatea de expresie.

În paralel, experiența a continuat prin activări dezvoltate în colaborare cu Muzeul Național de Artă al României, unde moda a fost plasată într-un context mai larg, la intersecția cu arta contemporană. Seria IQOS Fashion Talk, moderată de Zarug, a adus în discuție teme actuale despre identitate, stil și transformările industriei, reunind invitați din zona creativă. Conversația a fost extinsă și printr-un parteneriat editorial cu Elle România, care a oferit o platformă suplimentară pentru storytelling și amplificare.

Experiența a culminat cu closing party-ul, organizat de The Brunch Affair, un moment care a îmbinat energia brută a backstage-ului cu spectacolul unei parade reinterpretate. Sub conceptul The Backstage, invitații au fost încurajați să devină parte activă din experiență, asumându-și propriul rol în scenografie. Mai puțin despre convențional și mai mult despre autenticitatea procesului creativ, acest final a transformat granița dintre public și performer într-un spațiu fluid, unde expresia personală devine element central.

Parteneriatul continuă și dincolo de evenimente, prin colaborări cu designeri relevanți ai scenei locale, precum Cristina Săvulescu și Ionuț Răzvan. Un prim rezultat al acestei colaborări va fi dezvăluit în această toamnă, sub forma unei capsule creative ce explorează relația dintre modă, identitate și inovație.

Prin prezența la Bucharest Fashion Week 2026, IQOS își reafirmă angajamentul de a susține comunitățile creative și de a crea contexte relevante în care ideile prind formă. Mai mult decât un parteneriat, implicarea în eveniment este o invitație la explorare, dialog și redefinirea modului în care experimentăm moda astăzi.