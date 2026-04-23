[P] Mobilă pentru apartamente mici: cum cumperi o singură dată și eviți „reparația” la doi ani

Mulți români își mobilează locuința în grabă. Mutarea, creditul și lipsa timpului împing spre soluții rapide. Problema apare după un an sau doi, când ușile se lasă, sertarele scârțâie și blatul se umflă la prima cană vărsată.

Datele Eurostat arată două lucruri care cântăresc mult în România. Peste 90% dintre români locuiesc în case proprii, iar supraaglomerarea rămâne printre cele mai ridicate din UE, peste 40%. Când ai puțini metri, mobila lucrează mai mult și se uzează mai repede.

HotNews a scris de multe ori despre bani pierduți pe lucruri cumpărate „la promoție”. În casă, efectul se vede clar: ieftin azi, cost mare mâine. Cheia nu stă în brand, ci în câteva verificări simple, făcute înainte să plătești.

De ce se strică repede mobila „de preț bun”

În apartamentele mici, piesele au rol dublu. Canapeaua devine și pat, masa devine și birou, iar dulapul se deschide de zeci de ori pe zi. Uzura crește, chiar dacă tu ai grijă.

Cele mai multe probleme vin din trei zone. Placa, feroneria și montajul. Dacă placa e subțire sau prost cantuită, intră umezeala și se umflă. Dacă balamalele sunt slabe, ușa cade din reglaj. Dacă montajul nu prinde bine corpul, apar jocuri și crăpături.

Mai există și efectul „piesa greșită în locul greșit”. Un corp cu picioare subțiri, pus pe parchet moale, se mișcă. Un blat poros, pus lângă chiuvetă, cere reparații. Într-o garsonieră, greșelile se văd imediat.

Ce verifici în magazin, în 10 minute

Placa și cantul: caută margini curate

Pune mâna pe muchii. Cantul trebuie să stea lipit, fără goluri. Dacă simți trepte sau colțuri tăioase, apa intră ușor. Cere să vezi o secțiune de placă sau o mostră. O placă mai groasă ține mai bine șurubul și suportă mutări.

Feroneria: partea pe care nu o vezi, dar o plătești

Deschide și închide ușa de câteva ori. Sertarul trebuie să alunece drept și să nu se lase când îl tragi. Întreabă ce tip de glisieră are și dacă are oprire la capăt. La balamale, caută reglaje pe mai multe direcții. Te ajută când podeaua nu e perfect dreaptă.

Dimensiuni reale: măsoară traseul, nu doar peretele

În apartamentele vechi, ușile și holurile fac diferența. Măsoară lățimea ușii, colțurile și liftul. Mulți uită de asta și apoi scot balustrade sau demontează piese noi. Când cumperi un pat dormitor, verifică și înălțimea tăbliei față de priză, calorifer și pervaz.

Materiale care rezistă mai bine în spații mici

Pentru corpuri care se folosesc zilnic, caută suprafețe care nu cer menajare. Blaturile laminate de calitate țin mai bine la zgârieturi decât vopseaua lucioasă ieftină. Fronturile mate ascund mai ușor urmele de degete, mai ales într-o bucătărie deschisă spre living.

În dormitor, contează rigiditatea. Somiera și cadrul patului preiau greutatea, nu doar salteaua. Lemnul masiv ține bine, dar costă. Un compromis bun poate fi un cadru solid, cu îmbinări ferme, chiar dacă are panouri din placă. Cere detalii despre prinderi și despre sarcina maximă recomandată.

În baie și în bucătărie, ferește-te de muchii expuse. Umezeala intră pe la colțuri. Dacă ai ventilație slabă, alege corpuri ridicate de la podea. Se curăță mai ușor și nu stau în apă la o scurgere mică.

Garanția și actele: partea care te apără când apar probleme

Mulți cumpără după poză și după preț. Apoi descoperă că garanția acoperă doar feroneria, sau doar dacă montează echipa magazinului. Citește condițiile înainte să bifezi comanda.

Păstrează factura, certificatul de garanție și instrucțiunile. Notează data montajului. Fă poze la piesă, mai ales la îmbinări. Dacă apar defecte, descrie-le simplu și cere soluție scrisă. HotNews a relatat de-a lungul timpului despre controale și reclamații în retail, iar practica arată un lucru: documentele și pozele scurtează discuția.

Cum faci bugetul fără să tai din calitate

Nu trebuie să cumperi totul dintr-un foc. Pune banii pe piesele care lucrează zilnic: pat, canapea, scaune, blat de bucătărie. La decor, poți merge pe soluții mai ieftine. Pernele, covorul și draperiile schimbă atmosfera fără să te blocheze în decizii pe zece ani.

Planifică și costurile ascunse. Transportul, montajul și micile adaptări mănâncă buget. Într-un apartament mic, o piesă cu 5 cm prea lată poate însemna bani pierduți sau compromis la circulație.

Când alegi, întreabă direct: ce se poate regla, ce se poate schimba și cât costă o piesă de schimb. Răspunsul îți arată dacă produsul are viață lungă sau doar arată bine în showroom.