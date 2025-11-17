[P] Pampers celebrează micii luptători născuți prematur și continuă donația anuală de scutece către maternități

Pentru bebelușii născuți prematur, fiecare zi este o luptă. Iar fiecare gram câștigat, fiecare respirație dusă până la capăt și fiecare zâmbet e un „bravo” uriaș, care merită sărbătorit.

În România, se nasc prematur mii de bebeluși (aproximativ 10% din numărul total de nașteri), fiecare zi reprezentând pentru ei o luptă de supraviețuire. Însă pe cât de mici și firave sunt trupurile lor, care pot ajunge să cântărească doar 500 grame, pe atât de mare este determinarea de a trăi.

Încă din anul 2018, Pampers, o marcă Procter & Gamble, continuă să doneze către maternitățile din România scutece special create pentru bebelușii născuți prematur, pentru a se asigura că fiecare micuț are parte de cel mai bun început, inclusiv pentru pielea lui delicată. Scutecul Pampers Preemie Protection are o mărime de 3 ori mai mică decât cea a unui scutec normal de nou-născut și oferă prematurilor confortul de care au nevoie pentru o dezvoltare sănătoasă.

Scutecele Pampers Preemie Protection au fost dezvoltate împreună cu asistentele de la NICU, concepute pentru a sprijini bebelușii născuți prematur în acele prime zile cruciale.

Sunt realizate din materiale moi: Fibrele și manșetele moi oferă confort pielii delicate a bebelușilor.

Păstrează pielea uscată: Mii de micropori permit aerului să circule prin scutec pentru a ajuta la menținerea uscată a pielii bebelușilor.

Oferă protecție completă împotriva scurgerilor: Stratul absorbant captează murdăria, iar părțile laterale moi și manșetele cu două straturi ajută la prevenirea scurgerilor.

În plus, în 2025, Pampers alege să sărbătorească forța acestor mici luptători prin intermediul unei colecții de torturi, numită „Dulci victorii”, care încurajează poveștile frumoase din spatele fiecărei victorii a bebelușilor născuți prematur.

Astfel, Pampers vrea să sublinieze frământările și lupta prin care părinții bebelușilor născuți prematur trec până la marea victorie: plecatul acasă în siguranță. Un motiv de sărbătoare nu doar pentru ei, izolați în lupta și stresul lor din unitățile de Terapie Intensivă Neonatală, ci pentru întreaga comunitate. Un mod de a-i face să simtă că nu sunt niciodată singuri și o încurajare că totul va fi bine.

„Pentru o mamă al cărei copil se naște prematur, drumul din Terapie Intensivă Neonatală până acasă este o succesiune de riscuri, emoții și provocări.

Fiecare pas înainte, fiecare respirație stabilă, fiecare gram câștigat devine o mare victorie spre momentul mult așteptat al externării.

Copiii născuți prea devreme, prea mici și prea fragili, au nevoie de toată grija noastră – a familiei, a profesioniștilor și a întregii comunități.

Atingerea și îngrijirea blândă în perioada spitalizării sunt esențiale pentru dezvoltarea lor.

Salut inițiativa Pampers de a dona scutece special create pentru prematuri și le mulțumesc pentru că, din 2018, ne sunt un partener strategic, dedicat acestor copii care au nevoie de șanse reale, nu doar de speranță”, a declarat Corina Croitoru, mamă de gemeni născuți prematur, membru fondator și președinte ARNIS – Asociația Română pentru Nou-născuții Îndelung Spitalizați.

