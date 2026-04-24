[P] Paşii prevenției medicale la fiecare vârstă

Prevenția medicală este unul dintre cei mai importanți piloni ai unei vieți sănătoase, indiferent de vârstă. Din acest motiv, medicii recomandă efectuarea unor controale regulate, adaptate vârstei, sexului și factorilor individuali de risc.

Screeningul medical se referă la testarea persoanelor aparent sănătoase pentru a identifica precoce anumite boli, în special cele cronice sau oncologice. Multe afecțiuni, precum diabetul, bolile cardiovasculare sau diferite forme de cancer, pot evolua fără semne evidente în fazele incipiente.

În cazul femeilor, una dintre cele mai importante investigații este screeningul pentru cancerul de col uterin, realizat prin testul Babeș-Papanicolau și testarea pentru virusul HPV. Aceste analize sunt recomandate periodic, începând cu vârsta adultă, și pot identifica leziuni precanceroase înainte ca acestea să evolueze într-o formă malignă. De asemenea, screeningul pentru cancerul de sân, realizat prin mamografie, devine esențial odată cu înaintarea în vârstă, în special după 50 de ani, contribuind la detectarea timpurie a tumorilor mamare. În cazul femeilor aflate la menopauză, evaluarea densității osoase este esențială pentru prevenirea osteoporozei și a fracturilor asociate.

Pentru bărbați, screeningul pentru cancerul de prostată, care include testarea PSA și evaluarea clinică realizată de medicul urolog, este foarte important dupa 45 de ani. În același timp, persoanele fumătoare sau foste fumătoare au recomandare de screening pentru cancerul pulmonar prin tomografie computerizată cu doză redusă, o metodă eficientă de depistare precoce. Testul FIT (Fecal Immunochemical Test) este o alta investigatie de screening recomandatã în special după vârsta de 50 de ani și poate preveni dezvoltarea unor forme avansate de cancer de colon prin identificarea și tratarea precoce a leziunilor.

Pe lângă screeningul oncologic, există o serie de analize uzuale care contribuie la depistarea timpurie a bolilor cronice. Monitorizarea glicemiei este importantă pentru depistarea prediabetului, în timp ce profilul lipidic ajută la evaluarea riscului cardiovascular. Măsurarea tensiunii arteriale ar trebui realizată periodic, deoarece hipertensiunea evoluează adesea fără simptome evidente.

Factori precum istoricul familial, stilul de viață, alimentația, nivelul de activitate fizică sau prezența unor afecțiuni existente influențează necesitatea și frecvența investigațiilor. De aceea, vizitele periodice la medicul generalist/ de familie sunt esențiale pentru stabilirea unui plan personalizat de prevenție.

La Medicover încurajam adoptarea unei atitudini proactive în ceea ce privește sănătatea, prin prevenirea bolilor prin controale regulate și alegeri informate.

