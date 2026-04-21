[P] Personalizarea suplimentelor pe baza biomarkerilor fiecărei persoane reprezintă viitorul: cazul Herbalife

Inteligența artificială începe să redefinească inclusiv modul în care ne raportăm la sănătate. Spre exemplu, industria suplimentelor nutritive intră într-o nouă eră – una în care planurile pentru fiecare om sunt personalizate, axate pe analiză de date și mare precizie științifică. Se merge cât mai țintit cu putință. În acest sens, Herbalife face pași importanți să devină o platformă integrată de sănătate, unde știința, digitalizarea și inovația lucrează împreună pentru a oferi produse mai eficiente și mai sigure. Romeo Căzănescu, Country Director Herbalife România, explică ce rol are personalizarea suplimentelor în dezvoltarea acestor tipuri de produse și cum tehnologia schimbă regulile jocului în nutriție și wellness.

Herbalife este cunoscută în special pentru suplimentele sale nutritive, dar pare că trece acum la o nouă etapă de inovație. Despre ce este vorba?

Romeo Căzănescu: În ultimele luni, Herbalife a accelerat dezvoltarea unor tehnologii care ne ajută să obținem produse eficiente și sigure pentru sănătatea oamenilor. Un exemplu recent este achiziționarea unor active ale Bioniq, o companie britanică specializată în suplimente nutriționale personalizate, ce dezvoltă formule de suplimente personalizate folosind un motor patentat bazat pe date despre istoricul de sănătate și biomarkeri. Acest pas va susține strategia Herbalife de a deveni o platformă integrată de sănătate, bazată pe tehnologie și analiză de date cât mai precisă. Vom ajuta astfel un public variat — de la consumatori preocupați de sănătate, până la sportivi de performanță, printre aceștia aflându-se și renumitul fotbalist, Cristiano Ronaldo.

De asemenea, am preluat activele Pro2col Health și Pruvit Ventures, precum și pachetul majoritar de acțiuni în Link Biosciences, pentru a integra tehnologiile lor inovatoare în portofoliul nostru. În plus, colaborarea cu Cristiano Ronaldo și investiția de 7,5 de milioane USD în Pro2col, o platformă digitală revoluționară, ne permite să combinăm nutriția cu digitalul și datele despre performanța corporală. Această combinație – împreună cu cunoștințele, suportul și comunitatea Distribuitorilor noștri Independenți – poate fi o formulă câștigătoare pentru cei care doresc să facă schimbări în stilul de viață și/sau să își atingă obiectivele de wellness.

Cum se integrează achizițiile recente în strategia globală a companiei?

Romeo Căzănescu: Achizițiile sunt parte a viziunii noastre de a aduce tehnologii de ultimă generație în serviciul nutriției personalizate cu scopul de a deveni o companie de top și o platformă de sănătate, wellness și de construire a comunităților interesate de stil de viață sănătos. Toate aceste mișcări arată clar că Herbalife nu se limitează la suplimente tradiționale; noi ne poziționăm ca lider în inovație nutrițională și digitală, pentru că oferim soluții integrate ce permit personalizarea nutriției și o mai bună monitorizare a impactului produselor asupra sănătății.

Ce rol joacă mai exact inovația digitală și inteligența artificială?

Romeo Căzănescu: Este un domeniu în care investim, înă trebuie precizat ca AI-ul nu va înlocui consultanții Herbalife, ci îi va ajuta ca sfaturile pe care le oferă clienților să fie mai precise. De exemplu, contribuim la dezvoltarea unui model AI al metabolismului care poate prezice cum reacționează organismul la diverse alimente și suplimente. Mai mult, AI-ul și digitalizarea nu sunt doar despre predicție: ele ne ajută să monitorizăm eficiența produselor, să testăm formule noi și să înțelegem mai bine nevoile consumatorilor. Este combinația între știință, date și nutriție personalizată, care va defini viitorul suplimentelor alimentare.

Ce impact au toate aceste inovații asupra consumatorilor obișnuiți?

Romeo Căzănescu: Consumatorii pot avea acces la produse care nu doar susțin energia și performanța, ci și sănătatea și echilibrul metabolic pe termen lung, totul adaptat propriilor nevoi, pentru că suntem cu toții diferiți și avem nevoi diferite.

Am lansat recent H24 Creatine+, un supliment ce integrează creatina cu calciu și vitamine B, optimizând funcția musculară și nivelul de energie.

Un studiu comandat recent de Herbalife arată că multe femei din România pun deseori nevoile celorlalți înaintea propriei siguranțe financiare și au dificultăți în a-și construi stabilitatea economică. În contextul rețelei de distribuitori independenți Herbalife, observați un impact asupra femeilor din comunitatea voastră?

Romeo Căzănescu: Cu siguranță. Avem o prezență semnificativă a femeilor în rețeaua noastră de distribuitori independenți din România — peste 75% dintre aceștia sunt femei. Acest lucru reflectă nu doar dorința lor de a avea un stil de viață sănătos, ci și nevoia de independență financiară și autonomie. Într-un context în care statisticile arată că multe femei pun pe plan secund propria siguranță financiară, modelul de business Herbalife le oferă o platformă de a construi un venit propriu, de a-și valorifica abilitățile și de a fi stăpâne pe propriul parcurs profesional. Am văzut numeroase exemple de femei care și-au crescut încrederea în forțele proprii, și-au dezvoltat abilități de leadership și au reușit să își asigure resurse financiare stabile pentru ele și familiile lor — ceea ce este o schimbare reală și palpabilă în viața lor.

Un alt studiu arată că 61% dintre femei se lansează în afaceri pentru a obține independența financiară, iar 41% sunt motivate în special de siguranța și bunăstarea copiilor. Cum se leagă acest lucru de experiența distribuitorilor independenți Herbalife?

Romeo Căzănescu: Exact această motivație este prezentă și în comunitatea noastră. Foarte multe dintre femeile care aleg să devină distribuitori independenți o fac pentru că își doresc flexibilitate, autonomie și un echilibru între viața personală și cea profesională, dar în același timp vor să își asigure un viitor financiar stabil pentru copiii lor. Modelul Herbalife oferă o libertate reală în ceea ce privește timpul, resursele și responsabilitatea asupra propriului succes. Multe dintre aceste femei au reușit nu doar să își suplimenteze veniturile, ci să construiască echipe, să devină lideri și să creeze oportunități pentru alte persoane din comunitățile lor. Este un exemplu clar de impact social pozitiv, care merge dincolo de nutriție și sănătate — atingând domeniul educației financiare și empowerment-ului personal.

La ce să se aștepte în anii ce urmează cei care sunt preocupați de sănătate și performanță?

Romeo Căzănescu: Viziunea noastră este clară: să combinăm știința, tehnologia și inovația pentru a crea produse care fac diferența în viața de zi cu zi a oamenilor. Este un drum ambițios, dar esențial pentru a răspunde așteptărilor consumatorilor moderni, informați și conectați la tehnologie. Mai mult decât atât, ne propunem să construim un ecosistem complet: produse de maximă calitate, digitalizare și cercetare, toate pentru a transforma modul în care oamenii se raportează la sănătate și nutriție.