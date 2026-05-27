[P] PNI lansează două modele de stații radio CB pentru camioane și autoturisme care transmit și recepționează mesaje, comunică la distanțe foarte mari

PNI lansează două modele de stații radio CB pentru camioane și autoturisme care transmit și recepționează mesaje, comunică la distanțe foarte mari

Comunicarea în trafic continuă să fie o necesitate pentru șoferii profesioniști, transportatorii internaționali și conducătorii auto care petrec mult timp pe drumurile din țară și din Europa. Într-un context în care informațiile rapide despre trafic, condițiile meteo sau incidentele din traseu pot influența siguranța și timpul de deplasare, stațiile radio CB rămân cele mai utile echipamente pentru comunicare la distanțe mari.

PNI extinde gama de soluții dedicate comunicațiilor mobile prin lansarea a două modele moderne de stații radio CB, concepute pentru utilizare atât pe camioane, cât și pe autoturisme. Modelele HP40 și Escort High Power 60 din oferta pni.ro oferă funcții avansate, compatibilitate extinsă cu standardele europene și o experiență de utilizare adaptată cerințelor actuale din transport și mobilitate.

PNI HP40 – comunicare flexibilă pentru șoferii care circulă internațional

Stația radio CB multistandard PNI HP40 este proiectată special pentru utilizatorii care tranzitează frecvent mai multe țări și au nevoie de compatibilitate cu diferite reglementări radio europene. Modelul permite selectarea standardului de operare specific fiecărei regiuni, facilitând utilizarea legală și optimizată în state precum Germania, Polonia, Marea Britanie sau alte țări europene.

Prin integrarea modulațiilor AM și FM, PNI HP40 oferă flexibilitate în comunicare și adaptare rapidă la standardele locale sau la preferințele utilizatorilor. Trecerea între modurile de emisie se realizează simplu și rapid, contribuind la menținerea unei conexiuni stabile în timpul deplasărilor pe distanțe lungi.

Stația a fost concepută pentru utilizare intensivă și beneficiază de funcții care optimizează experiența de comunicare în trafic. Funcția de scanare automată a canalelor identifică rapid comunicațiile active, iar tehnologia Dual Watch permite monitorizarea simultană a două canale importante. În același timp, sistemul automat de reducere a zgomotului contribuie la eliminarea interferențelor și la îmbunătățirea clarității audio, chiar și în zonele aglomerate sau în condiții dificile de recepție.

PNI HP40 funcționează în banda CB 26,965 – 27,405 MHz și dispune de o putere de emisie de 4 W, oferind comunicații stabile și eficiente pe distanțe foarte mari. Compatibilitatea cu alimentarea la 12 V și 24 V transformă acest model într-o soluție versatilă pentru camioane, autoutilitare și autoturisme.

PNI Escort High Power 60 – performanță avansată și stabilitate în comunicare

PNI Escort High Power 60 este destinată utilizatorilor care caută control extins, funcții complexe și performanță constantă în timpul deplasărilor. Concepută pentru montaj mobil, stația se integrează eficient în vehicule și oferă o operare intuitivă, adaptată cerințelor actuale din domeniul comunicațiilor radio.

Modelul funcționează la 12 V DC și include protecție la inversarea polarității, o caracteristică importantă pentru protejarea echipamentului în timpul instalării. Stația dezvoltată de PNI pune la dispoziția utilizatorilor multiple funcții utile în trafic, printre care controlul manual și automat al sistemului squelch, scanarea canalelor și funcția Dual Watch pentru monitorizarea simultană a două canale.

PNI Escort High Power 60 permite selectarea modurilor de emisie AM și FM și operează în intervalul de frecvență 26,965 – 27,405 MHz. Puterea de emisie de 4 W și sensibilitatea optimizată a receptorului contribuie la realizarea unor comunicații clare și stabile, inclusiv în condiții dificile sau pe distanțe extinse. Calitatea recepției și claritatea audio sunt menținute constant atât în modulație AM, cât și FM, oferind utilizatorilor siguranță și confort în timpul deplasărilor.

Avantajele utilizării soluțiilor PNI pentru comunicații CB

Noile modele PNI HP40 și PNI Escort High Power 60 răspund nevoilor șoferilor care au nevoie de comunicare rapidă și eficientă în trafic. Posibilitatea transmiterii și recepționării mesajelor în timp real contribuie la o mai bună coordonare între participanții la trafic și la obținerea rapidă a informațiilor despre drum, incidente sau condiții de circulație.

Compatibilitatea cu standardele europene reprezintă un avantaj important pentru transportatorii internaționali și pentru utilizatorii care circulă frecvent în mai multe țări. Stațiile oferă acoperire extinsă, funcții moderne și o comunicare stabilă pe distanțe foarte mari, fiind potrivite atât pentru camioane și vehicule comerciale, cât și pentru autoturisme.

Prin fiabilitate, performanță și funcții avansate, PNI consolidează poziția sa pe piața echipamentelor de comunicații radio și propune soluții moderne pentru siguranță și eficiență în trafic. PNI HP40 și PNI Escort High Power 60 devin astfel opțiuni atractive pentru șoferii care își doresc echipamente performante, ușor de utilizat și adaptate cerințelor actuale ale transportului rutier.