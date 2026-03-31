[P] Precomandă ASUS ExpertBook Ultra dotat cu procesor Intel® Core™ Ultra X7 Series 3 pentru a beneficia de garanția extinsă la 5 ani

Recent lansat pe piața românească, ASUS ExpertBook Ultra este vârful gamei de laptopuri ExpertBook pentru mediul de afaceri, bazându-se pe noul procesor Intel® Core™ Ultra X7 Series 3 cu Intel® AI Boost NPU. Conceput pentru profesioniștii noilor generații și pentru liderii din business, dispozitivul combină designul rafinat, performanța puternică accelerată de AI și securitatea la nivel enterprise într-un format ultra-ușor. Notebook-ul oferă mobilitate, performanță inteligentă și fiabilitate în fluxurile de lucru moderne.

ASUS ExpertBook Ultra echipat cu procesor Intel® Core™ Ultra X7 358H este disponibil la precomandă pe site-ul oficial ASUS. Cei interesați au un motiv în plus să îl comande: pot beneficia de o extindere gratuită a perioadei standard de garanție de la 3 la 5 ani. Primele modele disponibile la precomandă beneficiază de 32GB memorie LPDDR5x 9600 MT/s și stocare de 1TB sau 2TB pe SSD M.2 NVMe™ PCIe®.

Performanță de top bazată pe procesoarele Intel® Core™ Ultra Series 3

ExpertBook Ultra nu este doar un alt laptop de business, ci are o configurație redutabilă ce oferă performanțe fără compromisuri, într-o construcție realizată cu precizie. Echiparea de top include cel mai recent procesor Intel® Core™ Ultra X9 388H, care oferă până la 50 TOPS performanță NPU pentru accelerarea sarcinilor AI, multitasking intensiv și aplicații business solicitante. Platforma avansată asigură performanță fluidă și rapidă în fluxurile de lucru moderne din mediul enterprise.

Puterea este susținută constant de soluția de răcire ASUS ExpertCool Pro, care permite distribuirea eficientă a energiei și suportă până la 50W TDP. Arhitectura avansată de răcire contribuie la o performanță constantă chiar și în sarcini intense, menținând în același timp un mediu de lucru silențios și fără distrageri.

Ultra-ușor și sofisticat, recomandat profesioniștilor aflați mereu în mișcare

Întotdeauna, prima impresie o oferă designul, iar în acest caz este vorba de o carcasă din aliaj de magneziu și aluminiu, în finisaje Jet Fog și Morn Grey, cântărind în jur de 0,99 kg și cu o grosime de 10,9 mm. Impresionează prin stratul de acoperire Nano Ceramic, care asigură o protecție de lungă durată împotriva zgârieturilor și petelor. Este vorba despre versiunea pentru business a celebrului material high-tech Ceraluminum.

Dispozitivul include un set complet de porturi I/O esențiale, inclusiv două porturi Thunderbolt™ 4 Type-C® cu funcționalitate completă – câte unul pe fiecare parte pentru mai multă flexibilitate – precum și o baterie de 70Wh cu autonomie extinsă, care susține productivitatea pe parcursul întregii zile de lucru și chiar mai mult.

Ecranul tactil Tandem OLED are suprafață mată

ExpertBook Ultra dotat cu procesor Intel® Core™ Ultra X7 358H a fost proiectat pentru a îmbunătăți fiecare interacțiune cu utilizatorul. Ecranul tactil Tandem OLED 3K oferă o luminozitate HDR de până la 1400 de niți, o claritate excepțională, culori vii și detalii precise pentru sarcini profesionale și conținut media captivant.

Structura Tandem OLED cu două straturi oferă o luminozitate triplă și un consum de energie cu 40% mai mic decât OLED-urile standard, îmbunătățind calitatea imaginii, durata de viață și eficiența. Dar cel mai important aspect pentru utilizatorii din mediul de business este că ecranul este unul mat. Nano-textura sticlei împrăștie lumina incidentă la nivel microscopic, reducând semnificativ reflexiile fără a fi nevoie de un strat de acoperire. Acest lucru face ecranul mai ușor de citit în birouri luminoase, lângă ferestre sau în aer liber. Apoi, spre deosebire de acoperirile mate care pot estompa imaginea, sticla cu nano-textură menține o claritate și un contrast mai ridicate. Profesioniștii beneficiază de text și imagini mai clare, ceea ce este esențial pentru productivitate și muncă creativă. Totodată, sticla Corning® Gorilla® Glass Victus® oferă protecție împotriva zgârieturilor.

Experiența multimedia este completată de sistemul audio cu șase difuzoare cu Dolby Atmos®, care include două woofere dual-magnet și două tweetere dedicate, oferind un sunet bogat și captivant în videoconferințe, prezentări și redare multimedia.

Experiență de utilizare ultra-premium

Tastatura are acoperire UV Excimer, care îi conferă aspect mătăsos și rezistență la murdărire și zgârieturile cauzate de utilizarea zilnică (inclusiv cele cauzate de unghii, inele și instrumente de curățare). Caracteristicile ei soft-touch și anti-strălucire îmbunătățesc confortul pe termen lung la tastare. În plus, suprafețele curate și mate mențin un aspect elegant în spațiile de lucru comune sau atunci când sunt orientate către clienți.

Navigarea precisă este asigurată de un touchpad premium cu feedback haptic.

Conectivitate WiFi 7 superioară în mediile aglomerate

Având o antenă de înaltă calitate, poate capta semnalele mai slabe mult mai eficient, dispozitivul rămânând conectat chiar și atunci când este mai departe de router/AP sau înconjurat de alte dispozitive. Semnalul mai puternic oferă un raport semnal-zgomot (SNR) mai bun. Asta permite o transmisie de date mai rapidă și mai fiabilă, chiar și atunci când mai mulți utilizatori partajează aceeași rețea.

În rețelele business sau cele mesh, o antenă puternică ajută dispozitivul să comute fără probleme între punctele de acces.

Soluții AI pentru fluxuri de lucru moderne

ExpertBook Ultra echipat cu Intel® Core™ Ultra X7 358H beneficiază de soluția ASUS MyExpert, o suită unificată de productivitate AI creată special pentru fluxurile de lucru din mediul de afaceri, care ajută profesioniștii să lucreze mai inteligent și mai eficient. Funcțiile AI integrate permit interacțiunea în limbaj natural pentru asistență legată de PC, precum și sumarizarea documentelor, traducere și îmbunătățirea redactării. Platforma oferă și căutare integrată în fișiere locale și cloud pentru accesul rapid la imagini și documente. Totodată, oferă funcții avansate pentru întâlniri, care generează automat transcrieri, rezumate ale întâlnirilor și liste de sarcini ulterioare – îmbunătățind colaborarea și eficiența generală.

Securitate și fiabilitate la nivel enterprise

Laptopul este acompaniat de ASUS ExpertGuardian, o soluție completă de securitate construită în conformitate cu NIST SP 800-193, ce protejează integritatea firmware-ului prin prevenirea modificărilor neautorizate, detectarea activităților malițioase și recuperarea automată la un firmware de încredere.

Protecția BIOS pe termen lung este realizată prin integrarea criptografiei post-quantum (PQC) în stratul de securitate al firmware-ului. Cu suport pentru algoritmi PQC aliniați standardelor NIST – inclusiv ML-KEM (FIPS 203) și ML-DSA (FIPS 204) – platforma ajută organizațiile să construiască o reziliență cibernetică mai puternică pentru viitor, pe măsură ce amenințările de securitate evoluează în era cuantică.

Prin reducerea perioadelor de nefuncționare, minimizarea riscurilor operaționale și asigurarea fiabilității platformei pe termen lung, ExpertGuardian oferă reziliență la nivel guvernamental pentru continuitatea operațiunilor enterprise – transformând laptopul ExpertBook Ultra cu procesor Intel® Core™ Ultra X7 358H într-un dispozitiv de încredere pentru operațiuni critice de business.