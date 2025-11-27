[P] Primarul Daniel Băluță propune fuziunea între Elcen și Termoenergetica, pentru un sistem integrat de producție, transport și distribuție a agentului termic în București

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de Primar General al Municipiului București, inițiază procesul administrativ menit să soluționeze definitiv situația critică a termiei din Capitală.

În cadrul unei conferințe de presă, organizată în incinta punctului termic „CTE Progresul”, împreună cu ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, Daniel Băluță a propus fuziunea între companiile Elcen și Termoenergetica, o soluție care poate garanta atât derularea rapidă a investițiilor necesare pentru funcționarea conformă a sistemului de termoficare al Capitalei, cât și scăderea prețului de tranzacționare al gigacaloriei și, implicit, al facturilor care ajung în cutiile poștale ale cetățenilor.

„Este clar că termia în București este o urgență. Este o problemă pentru toți bucureștenii conectați la sistemul public de termoficare, și nu numai, din cauza deselor întreruperi ale serviciilor, dar și din cauza prețului mult prea mare al agentului termic, cost mărit și din cauza creșterii TVA-ului. Putem rezolva aceste probleme și putem veni în sprijinul oamenilor vulnerabili dacă fuzionăm cele două componente ale acestui sistem de termoficare, componente aflate amândouă în subordinea statului român: Elcen, care ține de Ministerul Energiei și care produce agentul termic, și Termoenergetica, aflată la Primăria Capitalei și care transportă și distribuie populației apă caldă și căldură. Este clar, așadar, că indiferent de pașii legali pe care va trebui să-i parcurgem, cele două componente trebuie să fie unite. Astfel, vom avea bani pentru refacerea infrastructurii de transport și vom putea schimba și politica de subvenții a Primăriei”, a afirmat Daniel Băluță.

Primarul a mai vorbit și despre pierderile sistemului de termoficare, dar și despre investițiile care ar trebui realizate în viitorul apropiat.

„Pe lângă cele patru CET-uri pe care le are orașul, trebuie să mai construim încă două. În acest fel, vom scăpa de pierderile pe care le avem transportând agentul termic din sudul în nordul orașului, pierderi care, adăugate celor cauzate de țevile prea degradate, se apropie de 50%! Acesta este și motivul pentru care avem costuri atât de mari. Odată ce această fuziune va fi încheiată, prețul gigacaloriei pentru toți bucureștenii va fi mai mic. A doua chestiune este legată de politica subvențiilor. Astăzi, Primăria Municipiului București subvenționează 75% din preț. În ultima perioadă, călătorind mult prin acest oraș, am întâlnit foarte mulți oameni care au spus următorul lucru: „Degeaba am apă caldă dacă nu-mi permit să o plătesc.” Acest demers obligatoriu trebuie să se întâmple cât mai curând, pentru că este singura modalitate prin care putem schimba ceva din acest punct de vedere în viața oamenilor. Să plătească prețul corect pentru gigacalorie și să existe în permanență apă caldă și căldură. Există oameni foarte săraci și există oameni cu posibilități, însă toți astăzi plătesc la fel gigacaloria, lucru care nu este corect. Măsurile pe care le propun se adresează oamenilor care au muncit o viață întreagă și au construit acest oraș, dar veniturile lor sunt mici și au nevoie de ajutor. Imediat ce se poate face această fuziune, prețul poate fi subvenționat în totalitate. Există, de asemenea, și o categorie de oameni cu venituri, probabil între 3.000 și 4.000 de lei, la care reducerea la factură poate să fie de 50%”, a declarat Primarul Sectorului 4.

Daniel Băluță a continuat și a explicat faptul că Primăria Municipiului București va avea banii necesari și pentru stingerea datoriilor către Elcen, dar și pentru o eventuală achiziție a acțiunilor acestei companii.

„Avem un referendum în cadrul căruia oamenii au decis că bugetul orașului trebuie regândit în alt fel decât până acum. Sunt convins că în anul următor, lucrurile se vor desfășura fix așa cum au decis oamenii. De asemenea, voi cere și Guvernului să aibă în vedere pentru bugetul pe anul viitor, ca TVA-ul pentru energia termică să aibă o altă valoare, mai mică. Nu putem compara TVA-ul pentru termie cu TVA-ul pentru țigări, spre exemplu”, a încheiat candidatul PSD pentru Primăria Capitalei.

La rândul său, ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, a arătat faptul că primarul Daniel Băluță i-a adus în atenție necesitatea fuziunii dintre Elcen și Termoenergetica încă din luna iunie a acestui an, anticipând astfel soluția pentru ca sistemul de termoficare să fie, cu adevărat, funcțional și la costuri accesibile pentru oameni.

„Este aberant ca, în capitala țării noastre, sute de mii de oameni să fie privați de apă caldă și de căldură, în contextul în care s-au făcut investiții masive în tot ce înseamnă sistemul de termoficare. Este evident că trebuie să existe o coordonare foarte clară și un sincron între producător și distribuitor. Încă de când am intrat în portofoliu, din luna iunie, am avut mai multe întâlniri cu domnul Băluță, care a solicitat să începem o discuție legată de viitorul termoficării din municipiul București, legată de o coerență, în care modul de producție a apei calde și a agentului termic să nu fie condiționat de jocuri politice sau de orice alte interese care n-au legătură cu interesele cetățenilor”, a explicat ministrul.

Demnitarul a continuat și a vorbit despre situația economică a companiei ELCEN.

„În momentul de față, ELCEN este o companie profitabilă, a avut un profit de 400 de milioane de lei anul trecut, este o companie care derulează investiții consistente în retehnologizare și modernizare, companie care are în derulare contracte de circa 3 miliarde de lei, dintre care 1,8 miliarde sunt asigurate de către Ministerul Energiei, printr-o finanțare asigurată din fondul de modernizare, iar diferența este obținută de către companie prin diverse surse. Este foarte important să existe o coerență foarte clară, care implică o relație directă între Ministerul Energiei, companie și Primăria Generală a Bucureștiului și primăriile de sector, în care să avem un singur obiectiv, foarte clar: investiții directe atât în rețeaua de distribuție a agentului termic, rezolvarea problemelor Termoenergetica, plata datoriilor către ELCEN și crearea unui mecanism foarte clar de modernizare a tot ce înseamnă producție și distribuție a agentului termic. În urma solicitărilor primarului Daniel Băluță, în luna iulie am început un proces amplu de evaluare a necesarului României în materie de investiții în producția, distribuția și transportul agentului termic din țara noastră, am identificat 27 de municipalități și am prioritizat două dintre ele: București și Craiova, unde avem, poate, cele mai spinoase probleme. În urma acestei analize, lucrăm acum cu specialiști ai Băncii Mondiale, suntem în faza finală a unei etape intermediare în care vom ști foarte clar care este necesarul de investiții în producția, transportul și distribuirea agentului termic, cu focus mai întâi pe municipiul București”, a arătat Bogdan Ivan.

Ministrul s-a arătat încrezător că soluția identificată de către Daniel Băluță va transforma sistemul de termoficare într-unul demn de o capitală europeană, care își protejează cetățenii vulnerabili.

„Am mare încredere, și o spun în nume personal, că voi avea un partener foarte serios la Primăria Generală a Municipiului București după data de 7 decembrie într-un om care înțelege acest mecanism, îi pasă și care știe cum să folosească toate pârghiile legale pe care le are Primăria București pentru a lucra cu Ministerul Energiei pentru a atrage toți acești bani în capacități de transport și distribuție a agentului termic și care vor avea o finalitate extrem de importantă pentru oameni. Salut modul în care Daniel Băluță a ales să propună tarife diferențiate în funcție de veniturile oamenilor, pentru acei oameni care astăzi nu-și permit să plătească agentul termic. Cred foarte mult că persoanele vulnerabile, cu venituri mici, trebuie protejate, și vreau să-l asigur pe domnul primar că, în calitatea mea de ministru al Energiei, voi face toate demersurile necesare pentru a investi în aceste rețele, pentru a găsi formulele în care Termoenergetica să se ridice la nivelul care este astăzi ELCEN, pentru a avea o viziune integrată la nivelul Bucureștiului, legată de ceea ce plătesc astăzi oamenii. Dacă acum avem o subvenție uriașă plătită de Municipalitate, o mare parte poate merge, evident, către cei vulnerabili”, a încheiat ministrul Energiei.

Întrebat în legătură cu pașii legali care ar trebui urmați pentru ca fuziunea celor două companii să se realizeze, Bogdan-Gruia Ivan a afirmat că întreaga procedură urmează să fie clarificată printr-o hotărâre de Guvern.

„Dacă ne uităm la modelul marilor metropole din Europa, cele care au condiții de mediu similare cu România, din punct de vedere al temperaturilor, avem un sistem centralizat. Atât producția, cât și distribuția și transportul sunt într-un singur sistem centralizat și au o coerență. Nu mai vreau să fie folosit agentul termic ca și instrument de negociere politică cu Primăria Capitalei. Trebuie urmat un traseu legal. Mai întâi, trebuie dată o hotărâre de Consiliu, prin care Primăria București își manifestă această intenție, urmează apoi o evaluare oficială a unei companii autorizate ANEVAR, urmează derularea unor proceduri legale, legate și de preț, și de venituri, și de modul în care se va face această fuziune, legată de clarificarea datoriilor către ELCEN din partea operatorului de transport și de distribuție a agentului termic, urmând ca acest lucru să fie clarificat printr-o hotărâre de Guvern. Este un prim pas. Banii obținuți, pe care îi va plăti Primăria Municipiului București Ministerului Energiei vor merge într-un fond destinat investițiilor directe, care împreună cu fondul de modernizare creează un mecanism de finanțare, vom putea spune că din cei 200-250 de milioane proveniți din această vânzare, vom ajunge să creăm un mecanism de finanțare de 1 miliard de euro, cu care vom finanța modernizarea și construcția de CET-uri”, a mai spus ministrul Energiei.

Material publicitar politic comandat de Partidul Social Democrat-Organizatia Municipiului București, CMF: 51250001 pentru alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025

Articol susținut de PSD