[P] Proiectul premium Jakob Sonne din Poiana Brașov, semnat de arhitectul austriac Franz Janz, a câștigat un premiu pentru arhitectură

Pentru al doilea an consecutiv, proiectul Jakob Sonne, care este în curs de dezvoltare în Poiana Brașov, a fost recunoscut în cadrul Romanian Property Awards, de această dată în categoria „Leisure Architecture”. Proiectul, care promite să devină un reper în zona turismului premium din România, are ca termen estimat de finalizare anul 2027. Arhitectul austriac Franz Janz este cel care poartă semnătura proiectului Jakob Sonne.

În acest an, președintele juriului Romanian Property Awards a fost Maurizio Meossi, Associate Director al Zaha Hadid Architects (ZHA), una dintre cele mai influente case de arhitectură din lume. Prezența sa aduce o semnătură de prestigiu competiției, iar recunoașterea oferită proiectului Jakob Sonne capătă o greutate cu totul specială, având în vedere contribuția ZHA la definirea arhitecturii contemporane globale.

„Primim o distincție Romanian Property Awards pentru al doilea an consecutiv. Ea ne confirmă direcția aleasă, în care pasiunea pentru design inovator, materiale premium și atenția la detalii se întâlnesc cu dorința de a crea spații care inspiră, conectează oamenii și îi ajută să se relaxeze cu adevărat, în care să fie liberi doar să fie”, a spus Cedric Heeren, CEO-ul Skyline Europe, compania belgiană care dezvoltă proiectul Jakob Sonne.

În 2024, Jakob Sonne a primit distincția pentru ”Residential Boutique Development”, tot în cadrul competiției Romanian Property Awards, parte a licenței International Property Awards.

Cine este Franz Janz, arhitectul care a proiectat Jakob Sonne

Franz Janz este un arhitect austriac recunoscut pentru proiectele sale contemporane de mari dimensiuni și pentru abordarea integrată dintre estetică, tehnologie și sustenabilitate. Stilul său se distinge printr-o claritate formală și o preocupare constantă pentru relația dintre volum, lumină și contextul urban. Cu o formare solidă în arhitectură și inginerie, Janz activează în cadrul biroului Hoffmann-Janz Architekten ZT GmbH, unde a contribuit la numeroase proiecte internaționale, de la clădiri de birouri și ansambluri urbane, până la spații culturale și de infrastructură. De-a lungul carierei sale, Franz Janz a participat la proiecte precum DC Tower 2 din Viena și a făcut conceptul master pentru Floreasca City Center din București, care include Promenada Mall și Sky Tower.

Sky Tower din București, realizat împreună cu arhitectul Armin Fuchs, este un proiect emblematic pentru Franz Janz. Finalizată în 2013, clădirea a devenit un reper al capitalei, fiind cea mai înaltă construcție din țară la momentul respectiv. Sky Tower exprimă perfect filosofia arhitecturală a lui Janz: o combinație de eleganță structurală, eficiență energetică și expresivitate tehnologică, printr-o fațadă care reflectă dinamica orașului contemporan. Proiectul a fost nominalizat în cadrul Anualei de Arhitectură București și a fost intens mediatizat ca simbol al modernizării peisajului urban local.

În ce stadiu este șantierul Jakob Sonne din Poiana Brașov

Complexul turistic premium Jakob Sonne Resort va cuprinde cinci clădiri distincte și este dezvoltat în zona centrală a stațiunii Poiana Brașov, pe o suprafață de teren de două hectare.

Construcția este realizată în etape, iar acum, după finalizarea drumului de incintă și a sistematizării, esențiale pentru acces și organizarea de șantier, a început edificarea clădirii D, care are ca termen de finalizare finalul lunii decembrie.

Portofoliul Skyline Europe include dezvoltări imobiliare de referință, precum The Banks Brussels, un complex rezidențial modern aflat în centrul capitalei Belgiei, Gardens of Eden din Wilrijk, un ansamblu care îmbină sustenabilitatea cu eleganța urbană, și Mandelhof din Roeselare, un proiect premium situat în regiunea Flandra. Proprietățile dezvoltate de companie în marile orașe belgiene au o rată de ocupare de 98%, semn al încrederii de care se bucură pe piața rezidențială.