[P] România, sancționată a treia oară în SUA. Cât ne costă neglijența autorităților?

O datorie de zeci de milioane de dolari ignorată de-a lungul anilor a ajuns să coste contribuabilul român de trei ori mai mult. Cazul Micula nu e doar un litigiu internațional — e un manual despre cum neglijența instituțională transformă o problemă gestionabilă într-un dezastru financiar.

O instanță federală americană a aplicat recent României o nouă sancțiune de 5,8 milioane de dolari pentru refuzul de a coopera cu procedurile de executare silită. Este al treilea val de penalități dintr-un conflict care durează de peste două decenii și care, din cauza modului în care a fost gestionat de autoritățile române, a escaladat de la o problemă de zeci de milioane de dolari la una care a crescut de zeci de ori până în prezent.

Un litigiu vechi, o factură nouă

Totul a început în 2005, când frații Ioan Micula și Viorel Micula — investitori cu cetățenie suedeză — au sesizat tribunalul arbitral al Centrului Internațional pentru Reglementarea Disputelor privind Investițiile (ICSID), după ce România a anulat stimulentele fiscale pe care se bazase planul lor de afaceri în nord-vestul țării. Opt ani mai târziu, în 2013, tribunalul a dat câștig de cauză investitorilor și a obligat statul român să plătească despăgubiri de sute de milioane de dolari.

Suma nu a fost achitată. De atunci, dobânda calculată la rata ROBOR plus 5 puncte procentuale, compusă trimestrial, a curs neîntrerupt. Conform calculelor juridice, datoria a crescut de zeci de ori față de valoarea inițială.

Statul român a încercat să blocheze executarea hotărârii în mai multe jurisdicții. În Europa, Comisia Europeană a intervenit susținând că plata ar constitui ajutor de stat ilegal — argument respins ulterior de instanțele internaționale. În Statele Unite, investitorii au obținut dreptul de executare în 2019; în Marea Britanie, în 2020.

Cum 25.000 de dolari pe săptămână au devenit 21 de milioane

Problema majoră nu este doar existența datoriei inițiale, ci modul în care Ministerul Finanțelor — instituția care reprezintă statul în acest litigiu — a ales să ignore, sistematic, obligațiile impuse de instanțele americane. Concret, statul a refuzat să furnizeze informații despre activele sale executabile — o procedură standard numită post-judgment discovery — și a ignorat termenele impuse de judecătorul federal din Washington.

Consecința a fost o cascadă de sancțiuni:

penalități inițiale de 25.000 USD pe săptămână, dublate periodic până la 100.000 USD/săptămână;

1,5 milioane USD pentru perioada 4 decembrie 2020 – 2 august 2021;

13,7 milioane USD pentru perioada 2021–2024;

5,8 milioane USD adăugate recent, pentru perioada 2024–2025.

Total sancțiuni acumulate exclusiv pentru necooperare: peste 21 de milioane de dolari. Bani plătiți nu pentru datoria originală, ci pentru refuzul de a respecta procedurile instanței. Judecătorul american a consemnat explicit că România persistă în neconformare și nu a luat nicio măsură concretă de remediere.

Toți prim-miniștri și miniștrii Finanțelor, precum și alți funcționari implicați care s-au succedat la conducerea ministerului din 2020 încoace poartă o responsabilitate directă pentru această escaladare. Neconformarea nu a fost o decizie luată o singură dată — a fost menținută, an după an, de fiecare conducere în parte.

Curtea de Justiție Europeană nu poate anula decizia din SUA

Un argument invocat periodic de reprezentanții administrației române este că obligațiile de plată ar fi fost anulate sau suspendate prin intervenția Comisiei Europene sau a Curții de Justiție a UE. Acest argument nu rezistă verificării juridice.

Hotărârile arbitrale ICSID și Hotărârea Curții districtuale Columbia sunt executorii în toate statele semnatare ale Convenției de la Washington — inclusiv SUA și Marea Britanie. Nici Comisia Europeană, nici CJUE nu au autoritate juridică pentru a asupra lor executarea lor în jurisdicții din afara Uniunii Europene. Instanțele americane și britanice au respins explicit argumentele Comisiei Europene deorce aceasta a participat la procese alaturi de România. Afirmațiile contrare, venite din partea unor oficiali români, reprezintă o descriere inexactă a realității juridice și au contribuit la prelungirea unui conflict care putea fi închis în 2005.

Întrebările la care administrația nu a răspuns

Cine răspunde pentru ignorarea hotărârilor definitive?

Refuzul de a coopera cu instanța americană nu a eliminat nicio obligație juridică a României. A creat, în schimb, obligații noi, în valoare de milioane de dolari, costurile statului cu avocații proprii plus penalități care se adaugă în continuare suportate din bugetul public. Niciun oficial nu a explicat public de ce aceasta a fost strategia aleasă.

Există o strategie pentru gestionarea litigiilor internaționale?

Cazul Micula nu este singular. România are o istorie consistentă de condamnări în arbitraje internaționale, fiecare generând costuri suplimentare prin tergiversare. Absența unei strategii coerente de gestionare — care să includă evaluarea realistă a șanselor de succes și, unde e cazul, executarea promptă a hotărârilor — face ca fiecare litigiu să devină se dubleze sau chiar să se tripleze.

Cine suportă consecințele?

Contribuabilul român. Nu există mecanisme publice de tragere la răspundere a funcționarilor sau miniștrilor ale căror decizii au generat pierderi bugetare suplimentare și cuantificabile. Ministerul Finanțelor nu a răspuns solicitărilor de comentariu pe marginea acestui subiect.

Costul real: credibilitatea de țară

Dincolo de sumele concrete, decizia instanței americane avertizează explicit că vor urma noi sancțiuni pentru orice neconformare viitoare. Cu alte cuvinte, factura poate continua să crească atâta timp cât România nu îndeplinește obligațiile de post-judgment discovery.

Există și un cost mai greu de cuantificat: reputația. Un stat care ignoră ordinele unor instanțe federale din țări partenere transmite un semnal negativ investitorilor străini. Într-un moment în care România încearcă să atragă capital extern și să-și consolideze poziția în piețele de capital internaționale, procesele de acest tip nu trec neobservate.

O datorie de sute de milioane de dolari, ignorată de-a lungul anilor, a ajuns să coste poate de trei ori mai mult. Calculul e simplu. Ce rămâne neclar este dacă autoritățile române au înțeles, în sfârșit, că obligațiile internaționale nu se prescriu prin ignorare sau prin „politica struțului”.

