[P] TeraSteel deschide la Lehliu-Gară cea mai modernă fabrică de panouri termoizolante din România

TeraSteel deschide la Lehliu-Gară cea mai modernă fabrică de panouri termoizolante din România | Sursa foto - terasteel.ro

TeraSteel marchează o nouă etapă majoră în dezvoltarea industriei materialelor de construcții din România, prin inaugurarea celei mai moderne fabrici de panouri termoizolante din țară. Investiția, în valoare de peste 20 de milioane de euro – dintre care 8 milioane de euro reprezintă ajutor de stat – consolidează poziția companiei ca producător strategic în Europa de Sud-Est și confirmă direcția sa orientată spre inovație, eficiență și sustenabilitate.

Un nou pol industrial în sudul țării

Amplasată în Lehliu-Gară, județul Călărași, noua unitate de producție este rezultatul unei viziuni pe termen lung, care urmărește extinderea capacităților industriale și poziționarea României ca hub regional pentru soluții constructive performante.

Fabrica va adăuga peste 1,8 milioane de metri pătrați anual la capacitatea națională de producție a panourilor termoizolante, contribuind direct la creșterea competitivității României pe piețele externe.

„Fabrica TeraSteel Lehliu-Gară va suplimenta capacitatea de producție a României cu peste 1,8 milioane de metri pătrați anual, consolidând poziția țării noastre ca pol regional de producție și export de soluții constructive sustenabile în Europa de Sud-Est”, a declarat Cosmin Pătroiu, Director General TeraSteel.

Noua unitate va deservi în principal sudul României și piețe externe precum Ucraina, Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria, Slovacia, Cehia, dar și Turcia, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, prin intermediul portului Constanța – un avantaj logistic strategic într-un context economic internațional complex.

Tehnologie de ultimă generație și eficiență operațională

Fabrica este echipată cu tehnologii moderne, optimizate pentru consum eficient de resurse, standarde ridicate de calitate și impact redus asupra mediului. În același timp, investiția permite reducerea costurilor logistice, scurtarea termenelor de livrare și creșterea flexibilității operaționale.

Unitatea completează rețeaua industrială TeraSteel, care include în prezent trei fabrici – două în județul Bistrița-Năsăud și una în Leskovac, Serbia – și aduce un plus important în producția de panouri sandwich cu miez din vată minerală și spuma PIR, recunoscute pentru performanțele superioare privind reacția și rezistența la foc.

„Această investiție reflectă încrederea noastră în potențialul pieței din Europa de Sud-Est și în parteneriatele solide construite de-a lungul anilor. Noua fabrică ne permite să fim mai aproape de clienți, mai rapizi în execuție și mai competitivi la nivel internațional”, a adăugat Cosmin Pătroiu.

Impact economic și dezvoltare locală

Proiectul a generat peste 60 de noi locuri de muncă într-o zonă cu provocări socio-economice, contribuind la revitalizarea economică locală și la crearea unui impact pozitiv în comunitate.

Prin deschiderea fabricii din Lehliu-Gară, TeraSteel își reafirmă rolul de producător strategic de materile de construcții in Europa de Sud-Est și își consolidează strategia de creștere sustenabilă, bazată pe performanță, inovație și parteneriate solide.

Mai multe informații despre TeraSteel: https://terasteel.ro/