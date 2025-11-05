[P] Training de top pentru tehnicieni frigotehniști: DAAS Epta România deschide primul centru din România

Training de top pentru tehnicieni frigotehniști: DAAS Epta România deschide primul centru din România | Sursa foto - daas.ro

DAAS Epta România, parte a grupului internațional Epta, a inaugurat primul Training Center dedicat tehnicienilor frigotehniști din România, situat în Ploiești. Investiția, de peste 500.000 euro, reprezintă un pas important în profesionalizarea domeniului de refrigerare și poziționează România ca hub regional de excelență.

Centrul oferă cursuri practice și teoretice pe patru niveluri, de la începători la specialiști, integrând atât competențe tehnice, cât și sesiuni de soft skills. Echipele DAAS se asigură că instruirea este hands-on, cu echipamente de ultimă generație: instalații frigorifice cu agenți naturali, panouri electrice, pompe de căldură și vitrine “best in class”.

Ciprian Gherghe, responsabil proiect și After Sales Retail Director, explică: “Prima serie de cursanți este formată din angajați DAAS din diverse departamente și are rolul de a optimiza conținutul viitoarelor programe. Formarea tehnicienilor este un proces continuu, iar noi investim în oameni pentru a susține excelența și inovația pe termen lung.”

Cursurile sunt gândite pentru grupe restrânse, maximum 8 persoane, pentru a asigura atenție individuală. Participanții sunt evaluați prin teste zilnice și evaluări săptămânale, iar infrastructura include showroom Epta, săli teoretice moderne și tehnologii emergente, precum realitatea virtuală și inteligența artificială.

Daniel Mocanu, Director General DAAS Epta România, subliniază: “Mediul privat face un pas concret în formarea profesională, acolo unde sistemul public încă are deficit major. Ne dorim să construim o generație de specialiști bine pregătiți tehnic și conectați la realitatea digitală a industriei.”

Centrul va colabora cu licee tehnologice, universități și asociații de profil pentru a atrage tineri către cariere stabile în domeniul refrigerării. În plus, DAAS își consolidează statutul de centru regional de excelență pentru servicii de telemonitorizare (TLM), cu obiectivul de a gestiona peste 3.000 de locații până la finalul anului 2025, pe piețele internaționale ale Epta Group.

Prin această inițiativă, DAAS Epta România arată că investiția în educație și tehnologie nu este doar o prioritate internă, ci un pas strategic pentru întreaga industrie de refrigerare.