[P] Un proiect rezidențial din București reduce deliberat densitatea: semnalul unei posibile schimbări în piața imobiliară

Pe malul lacului Străulești, în nordul Bucureștiului, proiectul rezidențial Lakeside11 se poziționează diferit față de modelul dominant al pieței imobiliare locale, propunând nu doar un concept arhitectural distinct, ci și o strategie de business atipică.

În ultimul deceniu, dezvoltările rezidențiale din România au fost marcate de creștere accelerată și de o logică orientată spre volum: maximizarea numărului de unități construite și optimizarea randamentului investițional. În acest context, Lakeside11 introduce un model care merge în direcția opusă.

Dezvoltatorul a ales să reducă deliberat densitatea proiectului, asumând un impact direct asupra volumului de vânzări, în favoarea unei poziționări bazate pe calitatea spațiului și experiența utilizatorului.

„Ar fi fost mai simplu să mergem pe modelul standard, cu mai multe unități și randament mai mare. Dar atunci proiectul ar fi fost doar o replică a ceea ce există deja în piață”, explică Sergey Artemenko.

Această decizie reflectă un model de business diferit, în care avantajul competitiv nu este generat de volum, ci de diferențiere. Strategia mizează pe crearea unei valori sustenabile în timp și pe atragerea unui segment de cumpărători care prioritizează calitatea locuirii.

Proiectul este construit în jurul unui concept integrat, care pune accent pe echilibrul dintre spațiu, funcționalitate și mediu. Separarea infrastructurii tehnice de zonele de locuire, inspirată din principiile urbanismului modernist, contribuie la crearea unui mediu rezidențial mai coerent și mai puțin afectat de factori externi precum traficul.

În paralel, contextul pieței indică o posibilă schimbare de direcție. Pe fondul maturizării cererii și al creșterii exigențelor cumpărătorilor, criteriile clasice (prețul și localizarea) sunt completate tot mai frecvent de elemente precum conceptul, calitatea spațiului și experiența oferită.

În acest cadru, modelul propus de Lakeside11 poate fi interpretat ca un test al unei noi paradigme de dezvoltare, în care randamentul pe termen scurt este echilibrat de valoarea pe termen lung.

Proiectul a primit deja recunoaștere în cadrul competițiilor internaționale de profil, fiind premiat pentru conceptul său arhitectural și pentru abordarea integrată a dezvoltării, un semnal că astfel de inițiative capătă vizibilitate dincolo de piața locală.

Rămâne însă de văzut în ce măsură acest tip de strategie va fi adoptat pe scară largă. Cert este că proiecte precum Lakeside11 aduc în discuție o schimbare esențială: de la dezvoltarea orientată spre volum, la dezvoltarea orientată spre valoare.