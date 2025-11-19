[P] „Viața nevăzută a animalelor de fermă” – Humane World for Animals lansează o campanie publică pentru creșterea gradului de conștientizare privind bunăstarea animalelor de fermă

Campania face apel către publicul larg să ia decizii informate și responsabile, care pot crește bunăstarea animalelor de fermă, dar și sustenabilitatea în industrie.

Humane World for Animals, cunoscută anterior sub numele de Humane Society International, lansează „Viața nevăzută a animalelor de fermă”, o campanie puternică care expune suferința ascunsă din spatele sistemelor de creștere industrială și încurajează consumatorii, companiile și producătorii din România să ia decizii informate și să facă pași concreți pentru îmbunătățirea bunăstării animalelor.

Tratate ca bunuri, mai degrabă decât ca ființe care pot simți, animalele de fermă trăiesc în condiții care le provoacă suferință și le neagă posibilitatea de a-și exprima comportamente naturale, compromițându-le astfel bunăstarea fizică și emoțională.

Prin campaniile pentru bunăstarea animalelor de fermă, Humane World for Animals susține o legislație europeană mai puternică și colaborează cu companii din întreaga lume pentru implementarea politicilor fără cuști și fără boxe pentru păsări și porci. Eforturile noastre au scopul de a inspira schimbare atât în comportamentul consumatorilor, cât și în modul în care industria tratează animalele.

În România, această campanie apare într-un moment important, pe măsură ce Uniunea Europeană continuă să revizuiască și să întărească legislația privind bunăstarea animalelor de fermă. Fiind unul dintre jucătorii cheie pe piața europeană de carne și ouă, România are atât oportunitatea, cât și responsabilitatea de a se alinia la standarde mai ridicate de bunăstare. Consumatorii au tot dreptul să știe cum sunt produse alimentele pe care le cumpără și să fie informați despre realitățile din spatele creșterii animalelor în sisteme intensive, chiar dacă acestea sunt neplăcute. Cu o mai mare conștientizare, publicul poate cere transparență și poate determina companiile alimentare să adopte practici mai responsabile și sustenabile, care respectă atât animalele, cât și oamenii.

„Această campanie este despre adevăr și transformare”, a declarat Andreea Roseti, director de țară pentru Humane World for Animals în România. „Vrem să informăm publicul despre condițiile pe care animalele le îndură în fermele industriale și să le arătăm că depinde de ei să facă alegeri și acțiuni responsabile care susțin un sistem alimentar mai etic. Poate că informațiile pe care le împărtășim publicului sunt dificile și triste, dar nu putem ignora realitatea. Oamenii pot participa la mobilizarea companiilor alimentare pentru a crește bunăstarea animalelor cerându-le acestora condiții mai bune pentru animalele din lanțurile lor de aprovizionare.”

Ce pot face consumatorii pentru a îmbunătăți viața animalelor din fermele industriale?

Să ia decizii informate atunci când cumpără ouă sau carne, alegând produse de la companii care prioritizează bunăstarea animalelor. Trebuie să verifice site-urile sau etichetele pentru informații clare despre standardele aplicate.

Să sprijine companiile care adoptă practici mai bune pentru animale, cum ar fi cele care adera la standardele Angajamentului European pentru Pui sau ferme fără cuști, și să întrebe în magazine și restaurante despre proveniența produselor.

Să susțină inițiative care promovează standarde mai ridicate de bunăstare a animalelor și să ceară transparență de la companiile de la care cumpără.

Să semneze angajamentul pentru susținerea bunăstării animalelor de fermă.

Pe măsură ce consumatorii devin mai interesați și informați despre condițiile de viață ale animalelor de fermă, alegerile lor pot influența întreaga industrie alimentară. Prin urmare, companiile din România au ocazia de a da un exemplu. Peste 2.000 de companii la nivel global s-au angajat deja să achiziționeze ouă doar de la găini crescute în sisteme fără cuști sau carne de la porci crescuți în sisteme extensive. Afacerile românești se pot alătura acestui demers prin adoptarea îmbunătățirilor și prin adaptarea unor inițiative precum Angajamentul European pentru Pui, care oferă recomandări științifice pentru afacerile alimentare pentru a îmbunătăți bunăstarea puilor.

„Producătorii vor acorda prioritate bunăstării animalelor atunci când consumatorii și companiile din sistemul alimentar o vor cere”, a adăugat Roseti. „Prin luarea de decizii informate, fiecare dintre noi poate ajuta la protejarea animalelor de fermă împotriva celor mai abuzive practici.”

Campania își propune, de asemenea, să răspundă întrebărilor despre impactul economic al standardelor mai ridicate de bunăstare. Dacă animalele ar avea mai mult spațiu sau timp pentru creștere, asta poate să ducă la o creștere ușoară a costurilor de producție, dar diferența de cost devine marginală odată ajunsă la consumator, deoarece costurile sunt diluate prin procesare, transport și adaosuri comerciale.

Conform unui studiu realizat în 2023 de Novel Research, 80% dintre români sunt dispuși să plătească până la 10% mai mult pentru produse din sisteme cu bunăstare mai ridicată, iar 69% consideră că animalele de fermă merită o protecție mai bună, conform Eurobarometru 2023.

Humane World for Animals este deschisă colaborării cu factorii de decizie, corporațiile și producătorii pentru a oferi acces la știință, instrumente și practici de management necesare pentru a crește nivelul de bunăstare a animalelor. Această campanie face parte dintr-un efort mai amplu de a pune capăt celor mai crude practici din fermele industriale și de a promova un viitor în care grija și sustenabilitatea merg mână în mână.

Fapte despre animalele de fermă din România

4,8 milioane de găini crescute pentru producția de ouă își petrec întreaga „viață productivă” în cuști care oferă fiecărei păsări spațiu cât o coală de hârtie A4. Chiar și în aceste așa-numite baterii„îmbogățite”, comportamentele naturale importante, precum mersul, cocoțatul și întinderea aripilor, sunt sever restricționate.

Peste 300,8 milioane de pui sunt sacrificați în fiecare an, după o viață petrecută în medii industriale lipsite de orice stimulare, înghesuiți unii în alții, fără a se ține cont de natura lor sensibila. Ei ajung la greutatea de sacrificare în mai puțin de șase săptămâni, un ritm rapid de creștere care le cauzează dureri și probleme de mobilitate. În majoritatea efectivelor, în momentul în care se apropie de greutatea de sacrificare, există păsări care devin atât de infirme încât nu mai pot ajunge la hrană și apă.

În sistemele intensive de creștere, porcii sunt ținuți în spații extrem de mici. Scroafele gestante din fermele industriale sunt adesea ținute în boxe metalice de gestație atât de înguste încât nu se pot întoarce și rămân captive acolo până la o lună. Lipsa spațiului afectează capacitatea porcilor de a se mișca, de a explora, de a interacționa și chiar de a se întinde confortabil.

Despre Humane World for Animals

Împreună, abordăm cauzele profunde ale cruzimii asupra animalelor și ale suferinței acestora pentru a realiza schimbări pe termen lung. Cu milioane de susținători și activități desfășurate în peste 50 de țări, Humane World for Animals – denumită anterior Humane Society International – adresează cele mai adânc înrădăcinate forme de cruzime față de animale și suferința acestora. Fiind una dintre cele mai puternice voci în domeniul protecției animalelor, ne dorim să punem capăt celor mai crude practici, să ajutăm animalele aflate în situații de criză și să construim o mișcare de protecție a animalelor mai puternică. Facem totul cu empatie și deschidere, pentru un impact global și transformarea în realitate a viziunii din spatele numelui nostru: o lume mai umană. humaneworld.org