[P] Viitor fără Gripă – Inițiativă națională de conștientizare și schimbare de politică publică privind vaccinarea voluntară antigripală la copii

Copiii sunt de 2–3 ori mai contagioși decât adulții și au cele mai mari incidențe ale gripei; demersul lansează un cadru de informare, aliniere la bune practici europene și decizie publică bazată pe date pentru protejarea familiilor și comunităților.

În Parlamentul României a fost lansată inițiativa „Viitor fără Gripă – Vaccinare antigripală pentru comunități sănătoase”, un demers național de conștientizare și schimbare de politică publică ce aduce în prim-plan rolul vaccinării antigripale la copii în prevenirea răspândirii gripei. Inițiativa își propune creșterea nivelului de informare, alinierea la bune practici europene și fundamentarea deciziilor pe dovezi, cu obiectivul de a apropia acoperirea vaccinală pediatrică de media Uniunii Europene (10%).

De ce este importantă vaccinarea voluntară antigripală la copiii?

Copiii sunt principalii transmițători ai gripei, fiind de două–trei ori mai contagioși decât adulții și eliminând virusul pe o perioadă mai lungă, ceea ce amplifică transmiterea în gospodăriile multigeneraționale. Povara clinică este semnificativă: cele mai mari incidențe se înregistrează la grupele sub 15 ani, în special sub 5 ani, cu internări comparabile cu cele ale vârstnicilor; aproape jumătate dintre copiii spitalizați nu au comorbidități. În pofida acestui impact, acoperirea vaccinală pediatrică în România rămâne scăzută, în jur de 2,5% (la copiii cu vârsta între 2-19 ani), sub nivelul necesar pentru reducerea focarelor, a absențelor școlare și a presiunii asupra sistemului de sănătate. Dovezile și experiențele europene arată că prioritizarea imunizării pediatrice reduce transmiterea, severitatea și complicațiile gripei, producând economii la bugetul sănătății, iar recomandările recente întăresc direcția de acțiune bazată pe informare și acces echitabil la vaccinuri și vaccinare.

„Vaccinarea copiilor este un instrument de protecție comunitară și, totodată, o investiție inteligentă în sănătatea publică. Demersul nostru pune în centru informarea corectă și decizia publică bazată pe date, pentru ca părinții și autoritățile să aibă certitudinea că fiecare măsură luată are impact real asupra sănătății copiilor și a bunicilor din aceeași gospodărie. Vorbim despre reducerea focarelor în sezonul gripal, despre mai puține absențe de la școală și serviciu, despre presiune mai mică asupra sistemului de sănătate. Prin transparență, colaborare și consistență, putem transforma vaccinarea voluntară antigripală a copiiilor într-un pilon solid al politicilor de prevenție din România”, a declarat Prof. Dr. Alexandru Rafila, Președinte al Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților.

„Imunizarea antigripală este cea mai eficientă intervenție pentru a limita răspândirea, complicațiile și costurile directe și indirecte asociate gripei. Estimativ, vaccinarea a șapte copii previne un caz de gripă, iar la scară populațională acest lucru se traduce în mii de îmbolnăviri evitate și resurse spitalicești folosite acolo unde sunt cu adevărat necesare. Mesajul către părinți este simplu: gripa nu este o răceală banală. Mesajul către factorii de decizie este la fel de clar: investiția în prevenție are cel mai bun randament atunci când se bazează pe dovezi și pe acces echitabil la informație”, a declarat Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel, Președinte al Comisiei pentru Sănătate din Senatul României.

„Avem o fereastră de oportunitate să schimbăm percepția despre gripă și prevenție. Datele ne arată clar că cei mici au cele mai mari incidențe și că aproape jumătate dintre copiii spitalizați nu au boli preexistente. De aceea, informarea riguroasă a părinților și a comunității, alinierea la recomandările europene și deciziile bazate pe evidențe trebuie să devină reflexul sistemului. ‘Viitor fără Gripă’ înseamnă protecția întregii familii, mai puține absențe de la școală și serviciu și un sistem de sănătate mai eficient. Este un demers deschis, transparent, care respectă opțiunile individuale și pune sănătatea copiilor pe agenda publică”, a declarat Prof. Univ. Dr. Victoria Aramă, Președinte al Societății Române pentru Strategii de Vaccinare și Promovare a Sănătății.

„Școala este un pilon-cheie al comunității și un partener esențial în orice demers de conștientizare deoarece aici se construiește încrederea prin educație, nu prin impunere. Cred ca este important să vorbim despre programe de informare: prezentări susținute de medici de familie și medici școlari, cu sesiuni de întrebări și răspunsuri pentru părinți. Acestea ar putea clarifica mituri și pot să ofere informații bazate pe dovezi, crescând încrederea. De asemenea, infrastructura educațională și materialele standardizate de comunicare, într-un limbaj clar și accesibil, vor face informația ușor de înțeles și de diseminat. Astfel putem face prevenție reală. Un cadru interinstituțional coerent – între sănătate, educație, direcții de sănătate publică și inspectorate – va facilita nu doar informarea corectă, ci și măsurarea transparentă a progresului”, a declarat Alexandru-Mihai Ghigiu, Președinte al Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților.

Inițiativa „Viitor fără Gripă” promovează un cadru de politici publice bazat pe colaborare între sănătate, educație și societatea civilă, cu protecția comunitară împotriva gripei ca obiectiv central. Direcțiile avansate includ consolidarea parteneriatelor interinstituționale, campanii de informare sezoniere și materiale educaționale standardizate, distribuția eficientă a informației către părinți, profesori și medici, precum și monitorizarea transparentă a progresului către ținte clare. În acest context, experiențele de succes din statele europene, inclusiv programele de conștientizare și recomandările orientate către copii și adolescenți, oferă repere utile pentru adaptarea locală.

Următorii pași ai demersului vizează consolidarea dialogului între autorități, mediul academic, profesioniștii din sănătate și educație, lansarea campaniilor de informare pentru sezonul gripal 2025–2026 și publicarea periodică a indicatorilor de progres. „Viitor fără Gripă – Vaccinare antigripală pentru comunități sănătoase” este susținut de parteneri instituționali și de profesioniști preocupați de prevenție, cu misiunea de a readuce vaccinarea antigripală la copii în centrul politicilor publice și al informării corecte, pentru a proteja familiile și comunitățile din întreaga țară.