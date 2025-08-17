Pachetul al doilea de măsuri şi următoarele vor fi adoptate în perioada următoare, spune premierul. „Nu e o problemă pentru mine că voi ieşi prost ca imagine”

Premierul Ilie Bolojan afirmă că singura soluţie pentru a rezolva situaţia financiară dificilă a ţării o reprezintă adoptarea pachetului 2 de măsuri şi a altor pachete, el subliniind că lucrurile nu pot fi corectate „dacă se cedează într-o zonă sau alta”. „Dacă se întâmplă acest lucru, ţara se va întoarce în aceeaşi situaţie dificilă”, a adăugat el.

Primul ministru susţine că, pentru el, ca persoană aflată într-o funcţie, nu e o problemă că imaginea sa va fi una proastă. „Acest post este pentru ţara noastră şi nu e o problemă pentru mine că voi ieşi prost, important e să nu ies prost degeaba pentru România”, adaugă premierul, comentând că, ”Veştile proaste, rămân foarte puţini să le dea şi uneori par singuri în situaţia asta”, în timp ce ”la veştile bune e totdeauna înghesuială mare”.

„Trebuie să ne facem reformele, nu e o plăcere pentru nimeni să iei astfel de măsuri, nu le iei cu inima deschisă”, mai spune premierul.

El susţine că orice persoană aflată pe un post public trebuie să facă ceea ce trebuie pentru comunitate, nu pentru imaginea sa.

„Pentru mine nu a fost o situaţie comodă, pentru că mi-am dat seama încă de anul trecut în ce direcţie se duce România. Ăsta este adevărul: mai bine le spui oamenilor adevărul, ca să nu le creezi nişte aşteptări care nu pot fi onorate”, a adăugat Ilie Bolojan.

Ministerul Dezvoltării a pus joi, 7 august, în consultare publică măsurile privind reforma administraţiei publice, care prevăd reducerea cu peste 6.000 de posturi la cabinetul demnitarilor din administraţia centrală şi locală, dar şi noi reguli de evaluare a performanţei şi pentru ocuparea posturilor. Din tăierea celor peste 6.000 de posturi de consilieri, se aşteaptă o reducere de cheltuieli de peste 193,9 milioane de lei pe ultimele 4 luni din acest an şi economii anuale de peste 581,76 milioane de lei.

Totodată, ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, a prezentat o serie de măsuri de natură fiscală, precum noi reglementări privind înfiinţarea SRL, taxarea companiilor sau noi reglementări privind plata la POS. De asemenea, Guvernul are în vedere reducerea numărului membrilor consiliilor de administraţie (CA) şi consiliilor de supraveghere de la aceste companii.