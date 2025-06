Pacienți îmbrânciți sau loviți la Spitalul de Psihiatrie Săpoca. Consiliul de Monitorizare a cerut intervenția poliției

Poliţiştii din Buzău fac cercetări, sub coordonarea Parchetului, după ce au fost sesizaţi de Consiliul de Monitorizare în legătură cu nereguli grave descoperite de către inspectori la o secţie a Spitalului de Psihiatrie Săpoca.

Inspectorii de la Consiliul de Monitorizare, autoritate autonomă sub control parlamentar, au făcut, ca urmare a unei sesizări, o vizită inopinată la Secţia exterioară Ojasca a Spitalului de Psihiatrie Săpoca, din judeţul Buzău, constatând că nu sunt respectate anumite drepturi ale pacienţilor internaţi şi că unitatea este supraaglomerată, scrie News.ro.

În urma controlului, inspectorii au constatat condiţii improprii de cazare, mizerie, saltele murdare şi îmbibate de urină, perne murdare şi carne de pui expirată.

De asemenea, vizionând imaginile surprinse de camerele de supraveghere din incintă, inspectorii au constatat că unii pacienţi erau împinşi, îmbrânciţi şi chiar loviţi cu palma peste cap, iar un pacient a fost chiar trântit la pământ de un infirmier care a vrut să ridice o saltea.

Potrivit Digi24, toate înregistrările au fost ridicate de către polițiști pentru anchetă.

„În momentul de faţă, am găsit câteva drepturi care nu sunt respectate ale pacienţilor, faptul că în unele pavilioane nu sunt îndeplinite condiţiile de cazare, am găsit mizerie, saltele îmbibate în urină, murdare, perne (…) Am găsit 21 de kilograme de carne de pui care era expirată”, a afirmat inspectorul Clara Mica, citată de G4Media.

De asemenea, aceasta a arătat că pacienţii nu au fost bătuţi, însă au existat abuzuri şi rele tratamente.

„Iar cu privire la acele abuzuri, au fost doar abuzuri şi rele tratamente, nu au fost bătuţi. Eu nu am văzut bătaie pe camerele de filmat, am văzut doar îmbrânceală, împins, o palmă în cap şi, singura care a fost mai gravă, un infirmier a ridicat salteaua şi a trântit jos un pacient care în timpul căderii s-a lovit de zid şi după aceea a căzut. Deocamdată atât”, a mai spus inspectorul Clara Mica, adăugând că nu este finalizat controlul şi că va exista un raport după ce va termina vizita.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Buzău, comisar de poliţie Ane-Mari Vrapciu, a declarat, miercuri, pentru News.ro, că poliţiştii buzoieni au fost sesizaţi în legătură cu controlul inspectorilor de la Consiliul de Monitorizare şi cu neregulile descoperite, subliniind însă că acesta este încă în derulare.

„Într-adevăr, am fost sesizaţi cu privire la faptul că au un control în derulare (n. red, inspectorii Consiliului de Monitorizare), subliniez că acest control este în continuare în derulare, nu a fost finalizat, iar reprezentantul structurii cu atribuţii de control care ne-a sesizat a menţionat că la finalizarea controlului va pune la dispoziţia poliţiştilor şi un raport cu concluziile dumnealor, cu privire la ceea ce au verificat”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Buzău.

Sursa citată a precizat că, urmare a sesizării inspectorilor Consiliului de Monitorizare, au fost demarate cercetări specifice, sub coordonarea Parchetului, pentru clarificarea celor sesizate.

Spitalul de Psihiatrie de la Săpoca tratează pacienţi cu tulburări psihice severe, mulţi dintre ei internaţi prin hotărâri judecătoreşti.

Un eveniment deosebit de grav a avut loc în Spitalul de Neuropsihiatrie Săpoca în august 2019, când un pacient internat în unitate a atacat cu stativul de la perfuzie bolnavii din două saloane, ucigând în total şapte oameni. Atunci, angajaţii au reclamat lipsa de personal, iar conducerea spitalului a anunţat că a deschis procedura de selecţie pentru 14 asistenţi medicali.