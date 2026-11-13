Pacienții vor primi notificări la fiecare serviciu medical înregistrat pe CNP-ul lor, anunță ministrul Sănătății

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că își dorește implementarea unui sistem prin care pacienții să fie notificați de fiecare dată când este înregistrat un serviciu medical pe codul lor numeric personal.

Oficialul a spus, vineri, la Digi24, că sistemul va fi introdus „cel mai probabil încă de la începutul anului, din ianuarie”.

„Decizia am luat-o astăzi împreună cu colegii din minister și cu, sigur, alte instituții care ne vor ajuta la implementare și operaționalizare. Pacienții vor primi o notificare de fiecare dată când pe CNP-ul lor se înregistrează un serviciu medical, iar în acea notificare, care va fi de tip SMS, de tip e-mail, de tip WhatsApp, adică încercăm să atingem o plajă cât mai largă, vor avea inclusiv, ca la bancă, un număr de telefon unde pot suna în cazul în care CNP-ul lor a fost utilizat pentru o decontare de servicii și ei nu au beneficiat de acea decontare”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ce a spus despre controalele anunțate și cazurile de decontări fictive

Ministrul Sănătății a afirmat că, „odată cu digitalizarea tot mai accelereată a sistemului” de sănătate, ies la iveală cazuri de „servicii care se decontează în mod fictiv”.

„Și eu m-am uitat pe date zilele acestea, am analizat împreună cu colegii din minister. N-am văzut această tendință la clinicile mari, la lanțurile private, la spitalele mari private, pentru că acolo, totuși, lucrurile funcționează reglementat. Povestea pe care am întâlnit-o cel mai des este la cabinetele individuale – vorbim aici de medici care lucrează și la public, dar au și cabinetul lor privat. Am văzut-o la anumite laboratoare de analize și majoritar la zona de imagistică”, a adăugat Alexandru Rogobete.

El anunțase, joi, într-o postare pe Facebook, că a semnat ordine de ministru pentru controale comune ale Corpului de Control și ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) în aproximativ 25 de ambulatorii publice și private din Brașov, Alba Iulia, Sibiu, Iași, Arad, Timișoara, București, Ploiești, Pitești, Buzău, Baia Mare, Constanța și Târgu Mureș.

Vorbind vineri seară despre aceste acțiuni de control, ministrul Rogobete a spus că toate rapoartele prin care au fost identificate nereguli vor fi transmise Parchetului General.

„Vor fi transmise către Parchetul General, fără niciun dubiu (…). Eu le transmit către Parchetul General pentru că sunt fraude și e firesc să parcurgă investigațiile în dosarele respective, dar pe mine nu mă încălzește nimic, pentru că banii de la bugetul Sănătății i-am pierdut. Cred că e nevoie de o reglementare ca, atunci când apar astfel de situații, banii să fie recuperați în bugetul Sănătății”, a mai declarat Alexandru Rogobete.

FOTO: Wavebreakmedia Ltd, Dreamstime.com