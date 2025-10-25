Pacientul transferat în Austria după explozia din Rahova este adus înapoi în România

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, a anunțat că pacientul care a fost transferat în Austria după ce a suferit arsuri în timpul exploziei dintr-un bloc din cartierul bucureștean Rahova se va întoarce în România, starea sa fiind ameliorată.

‘Un pacient ars care a fost transferat în Austria se întoarce în România. Va ateriza pe aeroportul din Otopeni. Starea lui este favorabilă, nu mai necesită spitalizare în terapia intensivă. Va fi internat într-o secție normală de chirurgie plastică, și monitorizat standard medical’, a declarat Rogobete, în cadrul unei conferințe de presă susținută vineri la Iași, potrivit Agerpres.

În ceea ce privește celelalte victime internate la Spitalul Floreasca, ministrul a declarat că deja una dintre ele a fost externată, celelalte două persoane urmând a fi externate cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare.

‘Starea lor este mult ameliorată, cu un prognostic favorabil și nu necesită decât o monitorizare simplă medicală’, a explicat ministrul.

Referindu-se la pacienții pediatrici internați la Spitalul Grigore Alexandrescu, ministrul Rogobete a arătat că unul a fost deja externat, iar celălalt are un prognostic favorabil, ‘starea lui nefiind critică’.

Pacientul internat la Spitalul Bagdasar Arseni, cu arsuri sub 15%, are o evoluție favorabilă, a mai spus Alexandru Rogobete.

Pacientul dus în Austria era în stare critică

O persoană rănită în explozia din blocul de pe Calea Rahovei din București, care prezenta arsuri extinse și multiple traumatisme, aflată în stare critică și intubată, a fost transportată, sâmbăta trecută, la o clinică din Austria.

A fost vorba despre unul dintre cei șase pacienți internați la Spitalul Universitar de Urgență București după explozia din Rahova. Un pacient de 53 de ani, care avea arsuri severe și era intubat.

Autoritățile anunțaseră anterior că în cazul acestuia s-a făcut solicitare oficială de transfer într-o unitate medicală de specialitate din străinătate.

Transportul lui a fost efectuat în urmă cu o săptămână cu un avion SMURD, pacientul fiind monitorizat permanent de echipa medicală pe durata deplasării, a precizat atunci DSU.

Trei persoane au murit și alte 15 au fost rănite în explozia produsă vinerea trecută într-un bloc bucureștean din cartierul Rahova.