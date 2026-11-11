Pacte de neagresiune cu ţările NATO. Ce propuneri are Rusia pentru viitoarea arhitectură de securitate europeană

Moscova ar putea încheia pacte de neagresiune la nivel bilateral cu state membre NATO, ca parte a unei noi arhitecturi de securitate pentru Europa, discutată în cadrul negocierilor de pace privind războiul din Ucraina, a declarat miercuri un diplomat rus de rang înalt, potrivit Reuters.

Vladimir Medinski, negociatorul-şef al Rusiei la discuţiile de pace privind Ucraina – reluate săptămâna aceasta pentru prima dată din februarie – a declarat miercuri că ideea unui nou cadru de securitate pentru Europa a reprezentat tema centrală a celor două zile de negocieri desfășurate la Abu Dhabi. El nu a oferit însă detalii cu privire la conţinutul discuţiilor.

În schimb, Alexei Drobinin, un diplomat de rang înalt din cadrul Ministerului rus de Externe, a prezentat miercuri, în cadrul unei conferințe pe teme de securitate organizate la Moscova, o serie de propuneri detaliate cu privire la această idee.

Prima opţiune pe care a prezentat-o a fost aceea a unei alianţe defensive colective sau a unor acorduri bilaterale de asistenţă reciprocă, precum cele pe care Rusia le are cu Belarus şi Coreea de Nord.

A doua posibilitate pe care a menţionat-o viza acorduri politice prin care statele semnatare să se angajeze să nu sprijine adversarii celeilalte părți în caz de agresiune, după modelul pactului pe care Moscova îl are cu Iranul.

Iar a treia variantă pe care a prezentat-o a fost cea a unor pacte bilaterale de neagresiune reciprocă.

„De exemplu, acorduri de acest fel ar putea fi încheiate, printre altele, cu state individuale membre NATO, care ar primi apoi, de pildă, garanţii individuale suplimentare de securitate din partea Federaţiei Ruse”, a declarat Drobinin la conferinţă, conform unei înregistrări video a discursului său postată online.

Reuters amintește că unii politicieni europeni se opun oricăror discuţii despre arhitectura globală de securitate a Europei, argumentând că trebuie să se ajungă mai întâi la un progres în Ucraina – inclusiv un o încetare a focului – deşi oficialii americani au afirmat clar că sunt deschişi unor astfel de discuții.