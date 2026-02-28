Pajura, perla coroanei verzi din Bucureștii Noi și paradoxul de aici din comunism

Se spune că numele cartierului Pajura vine din vechime, din vremurile în care acolo a fost un codru plin de păsări răpitoare.

O legendă potrivită și optimistă pentru singurul cartier din București în care, pe alocuri, coronamentul arborilor ajunge la înălțimea blocurilor, o grădină urbană rarisimă în jungla de beton.

La început a fost Bucureștii Noi, cartier istoric edificat de avocatul, industriașul și profesorul universitar Nicolae Basilescu, după care au apărut sateliții săi, cartierele Finanțe, Străulești-Galileea, Chitila-Triaj, Dămăroaia, Costeasca și Pajura. Practic, o constelație de șapte cartiere formează ceea ce acum noi numim generic “Bucureștii Noi”.

Citește, pe B365.ro, cum se transformă Pajura, zonă industrială în comunism, dar unde tot atunci s-a născut și un fel de excepție aristocratică.