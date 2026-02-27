Pakistan si Afganistan, „în război deschis”: Cum se compară armatele celor două țări / Capitolul la care talibanii sunt aproape la „zero”

Luptători talibani cu un tun antiaerian după loviturile aeriene pakistaneze. Foto: AFP / AFP / Profimedia

Pakistanul a atacat în noaptea de joi spre vineri obiective ale guvernului taliban în marile orașe din Afganistan, iar ministrul apărării pakistanez a spus că acest conflict dintre cele două țări vecine s-a transformat într-un „război deschis”. Ambele tabere afirmă că au provocat pierderi grele forțelor inamice.

Iată care este diferența dintre forțele armatelor Pakistanului și Afganistanului, potrivit datelor Institutului Internațional pentru Studii Strategice din Londra și Reuters.

Avantaj enorm al Pakistanului față de Afganistan

Forțele armate pakistaneze beneficiază de o bună recrutare și menținere a personalului, și beneficiază de echipamentele furnizate de principalul său partener în domeniul apărării, China.

Islamabadul investește continuu în programele sale nucleare militare și își modernizează, de asemenea, marina și forțele aeriene.

Capacitatea forțelor armate ale talibanilor afgani este, spre comparație, în declin, odată cu scăderea capacității lor de a utiliza echipamentele străine pe care grupul islamist a pus mâna când a revenit la putere la mare în 2021.

Lipsa recunoașterii internaționale a administrației talibanilor i-a afectat, de asemenea, capacitatea de modernizare a armatei.

Câți soldați au fiecare

Pakistanul are 660.000 de membri activi în forțele sale de apărare, dintre care 560.000 sunt în armată, 70.000 în forțele aeriene și 30.000 în marina militară.

Forța militară a talibanilor afgani este mai redusă, cu doar 172.000 de membri activi. Cu toate acestea, grupul a anunțat planuri de extindere a forțelor sale armate la 200.000 de membri.

Comparația la numărul de vehicule de luptă și de tunuri

Pakistanul are peste 6.000 de vehicule blindate de luptă și peste 4.600 de piese de artilerie.

Forțele afgane dețin, de asemenea, vehicule blindate de luptă, inclusiv tancuri principale de luptă din epoca sovietică, transportoare blindate de personal și vehicule subacvatice autonome, dar numărul exact al acestora nu este cunoscut.

Numărul exact al pieselor de artilerie pe care le dețin, care sunt de cel puțin trei tipuri diferite, nu este cunoscut nici acesta.

Afganistanul e aproape zero la capitolul forță aeriană

Pakistanul are o flotă de 465 de avioane de luptă și peste 260 de elicoptere, care includ elicoptere multifuncționale, de atac și de transport.

Afganistanul nu are avioane de vânătoare și nici o forță aeriană reală. Se știe că deține cel puțin șase avioane – unele dintre ele datând din era sovietică – și 23 de elicoptere, dar nu se poate ști câte dintre acestea sunt capabile să zboare.

În timp ce Pakistanul este o țară dotată cu arme nucleare și are 170 de focoase, Afganistanul nu deține un arsenal nuclear.