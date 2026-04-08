Cum a reușit Pakistanul să negocieze un armistițiu între Iran și Statele Unite? „Unul dintre cele mai mari succese diplomatice din ultimii ani”

Președintele american Donald Trump s-a întâlnit cu prim-ministrul Shehbaz Sharif și cu mareșalul Asim Munir în septembrie 2025, în Biroul Oval. Sursă foto: American Photo Archive / Alamy / Profimedia

În timp ce lumea se pregătea pentru ce era mai rău, Pakistanul s-a dovedit a fi un mediator cheie între Iran și Statele Unite, asigurând un armistițiu temporar, odată cu deschiderea Strâmtorii Ormuz, urmând să găzduiască vineri, la Islamabad, și negocieri menite să pună capăt războiului din Orientul Mijlociu, scrie miercuri AFP într-o analiză despre eforturile diplomatice depuse în ultimele ore ale ultimatului dat Teheranului de Donald Trump.

„Pakistanul a obținut unul dintre cele mai mari succese diplomatice din ultimii ani”, a scris pe X Michael Kugelman, expert american în politică externă, specializat în problemele din Asia de Sud.

„De asemenea, a demonstrat că mulți sceptici și critici care nu credeau că are capacitatea de a duce la bun sfârșit o misiune atât de complexă și riscantă s-au înșelat”, a precizat Kugelman.

„Pakistanul are atuuri solide”

„Pakistanul are atuuri solide, fiind singura țară din regiune care întreține relații bune atât cu Statele Unite, cât și cu Iranul”, a declarat fostul ambasador al țării la Teheran, Asif Durrani.

Pakistanul are o frontieră de 900 de kilometri cu Iranul, suficient pentru a înnoda legături istorice, culturale și religioase profunde. Teheranul a fost primul care a recunoscut Pakistanul după independența sa în 1947. Islamabadul a făcut la fel cu Republica Islamică după revoluția din 1979.

Cooperarea lor a inclus lupta împotriva Moscovei în timpul ocupației sovietice a Afganistanului. Cele două țări sunt, de asemenea, preocupate de activitățile grupurilor armate transfrontaliere din regiunea Baluchistan.

Diplomația pakistaneză reprezintă, de asemenea, interesele diplomatice iraniene la Washington, unde Teheranul nu are o ambasadă, subliniază AFP.

Pakistanul găzduiește a doua cea mai mare populație musulmană șiită din lume, după Iran.

Relația personală dintre Munir și Trump

Puternicul șef al armatei pakistaneze, mareșalul Asim Munir, a stabilit o relație personală cu președintele american Donald Trump. Munir s-a deplasat la Washington împreună cu premierul Shehbaz Sharif anul trecut, după ostilitățile cu India.

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a salutat rolul jucat de Sharif și de șeful armatei pakistaneze, în medierea negocierilor, exprimându-și „recunoștința și aprecierea” pentru eforturile acestora, notează Bloomberg.

Președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio alături de prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif (mijloc), și de mareșalul Asim Munir (al patrulea de la stânga la dreapta), septembrie 2025, în Biroul Oval. Fotografie oficială a Casei Albe. Sursă: American Photo Archive / Alamy / Profimedia

Prim-ministrul pakistanez a salutat intervenția „îndrăzneață și vizionară” a liderului de la Casa Albă, în timp ce Munir a susținut ambițiile acestuia de a obține Premiul Nobel pentru Pace, pentru că a împiedicat o escaladare a conflictului între două țări vecine care au arme nucleare.

Pakistanul cunoaște Iranul „mai bine decât majoritatea”, a afirmat Donald Trump. Relațiile lor personale au contribuit mult timp la consolidarea legăturilor bilaterale modelate de interese strategice schimbătoare.

Chiar și în calitate de aliat major neafiliat la NATO în „războiul împotriva terorismului”, Pakistanul a fost acuzat de Statele Unite că adăpostește jihadiști responsabili de atacuri împotriva trupelor coaliției din Afganistan.

Relațiile s-au tensionat și mai mult când trupele americane l-au ucis pe liderul Al-Qaida, Osama bin Laden, pe teritoriul pakistanez, în 2011, fără a informa Islamabadul.

De altefel, Pakistanul a fost acuzat de complicitate în adăpostirea fugarului, autorul atentatelor din 11 septembrie 2001.

Între șiiți și saudiți

Pakistanul și Arabia Saudită au semnat anul trecut un acord strategic de apărare reciprocă, care a consolidat legăturile de lungă durată, dar a restricționat și marja de manevră a Islamabadului în ceea ce privește sprijinul acordat Teheranului.

Guvernul Sharif a tratat cu delicatețe Riadul, unde prim-ministrul s-a deplasat recent pentru discuții cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman.

Pakistanul întreține, de asemenea, legături strânse cu Beijingul, despre care Donald Trump crede că a contribuit la convingerea Iranului să vină la masa negocierilor, după cele mai dramatice amenințări lansate de președintele SUA de la începutul războiului, la sfârșitul lunii februarie.

Ministrul pakistanez al Afacerilor Externe, Ishaq Dar, a găzduit luna trecută o reuniune cu omologii săi din Arabia Saudită, Turcia și Egipt pentru a discuta despre dezamorsarea conflictului, apoi a zburat la Beijing pentru noi discuții.

China, care este primul partener comercial al Iranului, s-a alăturat apoi aliatului său de lungă durată din Asia de Sud pentru a solicita un plan menit să pună capăt luptelor care provoacă hoas în Orientul Mijlociu, cu reverberații în întreaga lume, declarând că susține „rolul unic și important al Pakistanului în calmarea situației”.

Iranul a acceptat propunerea de încetare a focului în urma unei intervenții de ultim moment a Chinei, care a solicitat Republicii Islamice să dea dovadă de flexibilitate și să atenueze tensiunile, au declarat trei surse iraneiene pentru The New York Times.

Solicitat să comenteze informaţiile potrivit cărora Beijingul ar fi îndemnat Iranul să accepte încetarea focului, un purtător de cuvânt al ambasadei Chinei la Washington a declarat pentru CNN că, de la începutul conflictului, China „a depus eforturi pentru a contribui la încetarea focului şi la încheierea conflictului”.

Ce interes are Pakistanul?

Neutralitatea este importantă din punct de vedere economic pentru Pakistan, care depinde de importurile de hidrocarburi care tranzitează strâmtoarea Ormuz.

Continuarea ostilităților ar fi agravat aprovizionarea cu combustibil, ar fi făcut prețurile să crească și ar fi obligat guvernul Sharif, care se confruntă deja cu o criză financiară, să impună noi măsuri de austeritate.

Dacă războiul s-ar încheia definitiv, acest lucru ar consolida nu numai stabilitatea regională, ci și prestigiul internațional al Pakistanului, într-un moment în care țara este angajată într-un conflict armat cu Afganistanul, și la mai puțin de un an după ce a schimbat lovituri cu marele său rival, India.

Care este următorul pas?

Prim-ministrul Shehbaz Sharif a declarat că va primi delegații americane și iraniene în capitală începând de vineri.

„Iranul se va simți mai în largul său la Islamabad, de aceea a acceptat medierea Pakistanului”, explică Durrani, fostul ambasador, adăugând că Pakistanul ar putea ajuta cele două părți să soluționeze disputele restante.

Dacă negocierile ar fi directe, „atunci Pakistanul ar putea ajuta părțile să-și rafineze discursul în cazul unui impas”, a indicat el, adăugând că oficialii pakistanezi ar putea fi, de asemenea, ca mediatori dacă cele două tabere ar refuza să se întâlnească față în față.

Israelul a anunțat că susține decizia lui Donald Trump de a suspenda atacurile împotriva Iranului, precizând totodată că armistițiul nu include Libanul.

Această afirmație contrazice un anunț făcut anterior de premierul pakistanez, mediator în conflict, care a asigurat că armistițiul se aplică „peste tot, inclusiv în Liban”.