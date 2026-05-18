Pakistanul a trimis 8.000 de soldați și o escadrilă de avioane de luptă în Arabia Saudită din cauza războiului din Iran

Pakistanul a detașat 8.000 de soldați, o escadrilă de avioane de vânătoare și un sistem de apărare aeriană în Arabia Saudită, în cadrul unui pact de apărare reciprocă, intensificând cooperarea militară cu Riadul chiar în contextul în care Islamabadul joacă rolul de mediator principal în conflictul cu Iranul.

Desfășurarea, a cărei amploare este prezentată la adevărata ei amploare de Reuters pentru prima dată, a fost confirmată pentru agenția de presă de trei oficiali din domeniul securității și de două surse guvernamentale, care au descris-o ca fiind o forță substanțială, capabilă de luptă, menită să sprijine armata Arabiei Saudite în cazul în care regatul ar fi supus unor noi atacuri.

O escadrilă de avioane de vânătoare și două de drone

Termenii compleți ai acordului de apărare reciprocă, semnat anul trecut, sunt confidențiali, dar ambele părți au declarat că acesta impune Pakistanului și Arabiei Saudite să se apere reciproc în cazul unui atac. Ministrul Apărării, Khawaja Asif, a sugerat anterior că acest acord plasează Arabia Saudită sub umbrela nucleară a Pakistanului.

Potrivit surselor, Pakistanul a desfășurat o escadrilă completă de aproximativ 16 aeronave, în mare parte avioane de vânătoare JF-17 fabricate în colaborare cu China, care au fost trimise în Arabia Saudită la începutul lunii aprilie. Doi dintre oficialii din domeniul securității au declarat că Pakistanul a trimis, de asemenea, două escadrile de drone.

Toate cele cinci surse au afirmat că desfășurarea include aproximativ 8.000 de soldați, cu promisiunea de a trimite mai mulți dacă va fi necesar, precum și un sistem chinez de apărare aeriană HQ-9.

Echipamentul este operat de personal pakistanez și finanțat de Arabia Saudită, au spus aceștia.

Pakistanul avea deja mii de soldați în Arabia Saudită

Personalul militar și al forțelor aeriene desfășurat în timpul conflictului cu Iranul va avea în primul rând un rol de consiliere și instruire, potrivit a doi dintre oficialii din domeniul securității, care au declarat că au văzut schimburi de informații între cele două țări și documente privind desfășurarea resurselor militare.

Desfășurarea se adaugă la miile de soldați pakistanezi cu rol de luptă care erau deja staționați în regat în baza acordurilor anterioare, au spus toți cei trei oficiali din domeniul securității.

Una dintre sursele guvernamentale, care a văzut textul pactului de apărare confidențial, a spus că acesta prevede posibilitatea desfășurării a până la 80.000 de soldați pakistanezi în Arabia Saudită, pentru a ajuta la apărarea frontierelor regatului alături de forțele saudite.

Doi dintre oficialii din domeniul securității au declarat că acordul prevedea și desfășurarea de nave de război pakistaneze. Reuters nu a putut stabili dacă vreuna dintre acestea a ajuns în Arabia Saudită.

Amploarea și compoziția desfășurării — avioane de luptă, apărare aeriană și mii de soldați — înseamnă că Pakistanul a trimis mult mai mult decât o misiune simbolică sau de consultanță, au declarat sursele.