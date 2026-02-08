Palatul Bursei din București, o clădire superbă și o poveste poate prea puțin știută

La intersecția dintre strada Doamnei și Ion Ghica e o bijuterie arhitecturală, construită, între 1907-1912, în stil neoclasic francez: Palatul Bursei.

Aceasta clădire superbă, făcută după planurile arhitectului Ștefan Burcuș, a fost inima financiară a României interbelice, sediu al Bibliotecii Naționale în comunism.

Funcțiunea inițială a palatului a fost strâns legată de dezvoltarea economiei moderne. Aici își aveau sediile Bursa de Valori și Camera de Comerț; era devenise un punct vital de întâlnire pentru lumea afacerilor, un spațiu în care se discutau contracte, investiții și strategii economice într-o Românie aflată în plin proces de modernizare.

