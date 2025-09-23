Palatul Cotroceni, scăpat miraculos de la demolare, dar nu și de la marele jaf comunist

Palatul Cotroceni are o istorie legendară, care se întinde pe 300 de ani și care, după o spectaculoasă perioadă interbelică plină de strălucire, avea să intre, după război, în cea mai întunecată etapă a existenței sale.

Când au venit la putere, comuniștii au golit reședința regală de toate obiectele de mare valoare, de la argintărie la tablouri, iar o parte dintre piesele rare de mobilier au ajuns la instituțiile noii „puteri populare”.

În anii ’50, majoritatea încăperilor fastuoase create de Regina Maria mai păstrau doar mijloace fixe: dulapuri în perete, plafoniere, galerii, apărătoare de calorifere etc.

Probabil unul dintre cele mai triste episoade a fost momentul în care cărțile Regelui Ferdinand au fost arse în curtea palatului.

Citește, pe B365.ro, povestea dramatică a transformării Palatului Regal în palat al pionierilor, ascensiunea și decăderea celui mai frumos și mai nobil monument de arhitectură al Bucureștiului și „casa de vis” a Reginei Maria.