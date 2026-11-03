Palatul paradoxal din Piața Lahovari: primul bloc de locuințe sociale din București, construit pentru bogați

La sfârșitul anilor ’20, în centrul Bucureștiului, Societatea Comunală pentru Locuințe Ieftine construia un bloc cum nu avea să se mai ridice vreodată în Capitală.

Block-house-ul CAM e părintele blocurilor sociale în care s-au mutat înalți funcționari ai Casei Autonome a Monopolurilor și e un monument istoric unic în București

Pentru Bucureștiul interbelic, acest adevărat palat reprezenta o revoluție a utilităților, fiind prevăzut cu tot confortul modern, centrală termică proprie, ascensoare și garaje proiectate special pentru locatari, într-o perioada în care puțini bucureșteni aveau automobil. Construcția monumentală rivaliza cu blocurile moderniste de pe axa Magheru-Bălcescu.

Un adevărat castel proiectat în stil neoromânesc, cu apartamente “sociale” din care unele aveau 4 sau 6 camere. O construcție cu patru etaje și mansardă, cu turn și curte interioară, porți monumentale din fier forjat și finisaje de lux, care adăpostea 70 familii și 15 funcționari nefamiliști.

Citește, pe B365.ro, cine erau privilegiații orașului, care se mutau în centru, lângă reședința lui George Assan, dar totuși la bloc.