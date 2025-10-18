„Până la 7 zile de cazare la hotel” pentru locatarii afectați de explozia din Rahova. Primarul și prefectul Capitalei, detalii despre situația clădirii și ce urmează

Primarul general interimar Stelian Bujduveanu și prefectul Andrei Nistor au discutat sâmbătă seară cu locatarii scării afectate de explozia care a avut loc vineri dimineață într-un bloc din cartierul Rahova, prezentându-le „concluziile preliminare și soluțiile pe termen scurt și mediu”.

Edilul a spus că a „transmis tuturor celor afectați că nu vor rămâne fără adăpost și că Primăria Capitalei le va oferi sprijin constant până la refacerea situației locative”.

„Într-o primă etapă, locatarii beneficiază de cazare temporară în unități hoteliere, pentru 7 zile. Ulterior, aceștia vor fi relocați în locuințe ale Primăriei sau vor putea închiria alte spații, cu sprijin financiar din partea municipalității”, a declarat Stelian Bujduveanu, într-o postare pe Facebook, după discuția de sâmbătă seară.

Despre măsurile discutate a vorbit și prefectul Andrei Nistor.

„Toți locatarii afectați beneficiază de până la 7 zile de cazare la hotel (…). După finalizarea anchetei, vom analiza posibilitatea ca locatarii din scările neafectate direct de explozie să se poată întoarce în siguranță în locuințele lor”, a scris oficialul pe pagina sa de Facebook.

El a spus că „Direcția de Asistență Socială va oferi ajutor locatarilor din scara afectată direct prin: decontarea chiriei pentru apartamente închiriate; sprijin prin ONG-uri pentru găsirea de chirii; apartamente puse la dispoziție de municipalitate”.

Ce se întâmplă cu clădirea

Primarul interimar al Capitalei a precizat că „decizia finală” cu privire la o eventuală dezafectare a imobilului va fi luată după expertiza tehnică.

„În urma raportului tehnic asupra clădirii din Str. Vicina nr. 1, rezultă că imobilul, cel mai probabil, va fi dezafectat. Decizia finală o vom lua în urma Expertizei tehnice ce urmează a fi efectuată”, a declarat Stelian Bujduveanu.

Edilul a spus că punerea în siguranță a zonei este prioritară.

„În perioada următoare, prioritatea noastră este punerea în siguranță a clădirii și a zonei înconjurătoare: se vor recupera bunurile care pot fi salvate, se va asigura protecția școlii din apropiere, se va identifica cea mai bună variantă pentru refacerea imobilului”, a adăugat Bujduveanu.

Prefectul Andrei Nistor a menționat că „Administrația Străzilor București va ridica și transporta mașinile avariate din zonă, cu sprijinul Companiei Municipale Parking București și sub coordonarea Poliției”, iar „acestea vor fi depozitate temporar în spațiile STB, până la finalizarea procedurilor legale”.

Concluziile raportului realizat de Inspectoratul de Stat în Construcții arată că scara a 2-a a blocului 32 din Rahova, unde s-a produs explozia vineri dimineață, nu mai poate fi utilizată în nicio formă și trebuie dezafectată și înlocuită. Experții apreciază că o consolidare nu este justificată tehnico-economic.