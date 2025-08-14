Pană majoră la platforma X a miliardarului Elon Musk, inclusiv în România

Logo-ul platformei X, afișat pe ecranul unui telefon mobil. Gliwice, Polonia, 20 iulie 2025. FOTO: Zawrzel/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Platforma X (fosta Twitter), deținută de miliardarul Elon Musk, a revenit la funcționare pentru mii de utilizatori după o scurtă întrerupere, potrivit site-ului de monitorizare Downdetector.com, citat de Reuters.

Numărul sesizărilor privind problemele de funcționare a scăzut la aproape 600, la ora locală 11:20 (18:20 ora României), față de un vârf de peste 18.000 de raportări ale utilizatorilor, conform datelor Downdetector.

Potrivit aceluiași site, în țara noastră s-au înregistrat 84 de sesizări la ora 17:59.

Downdetector urmărește întreruperile de funcționare prin centralizarea raportărilor de stare din mai multe surse. Deoarece aceste date se bazează pe sesizările trimise de utilizatori, numărul real al persoanelor afectate poate fi diferit.

Potrivit The Mirror, problemele semnalate de utilizatorii din întreaga lume au avut în vedere autentificarea în conturi sau accesarea platformei de socializare.

Până la ora transmiterii acestei știri reprezentanții X nu au comentat situația.

Ultima pană mare a X a avut loc în martie şi a durat timp de mai multe ore.