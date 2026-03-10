Papa Leon a concediat un episcop caldeean acuzat de delapidare și spălare de bani în țara sa natală

Papa Leon, primul suveran pontif american, a acceptat demisia unui episcop catolic din San Diego care a fost arestat de autoritățile locale sub suspiciunea că ar fi furat 250.000 de dolari din fondurile congregației sale, a anunțat marți Vaticanul, citat de Reuters.

Episcopul Emanuel Hana Shaleta conducea din 2017 mica comunitate catolică caldeeană din orașul aflat în statul american California. Caldeenii sunt membri ai unei biserici orientale care recunosc autoritatea papei, dar folosesc un rit liturgic creștin răsăritean și tradiții diferite de cele ale catolicilor de rit latin.

În San Diego trăiesc aproximativ 71.000 de catolici caldeeni, potrivit statisticilor Vaticanului.

Potrivit presei locale, Shaleta a pledat nevinovat față de cele 16 capete de acuzare privind delapidarea și spălarea de bani în cadrul unei audieri desfășurate luni.

Episcopul catolic a fost arestat pe aeroport

Joel Madero, procurorul adjunct pentru Districtul San Diego, a declarat că presupusele infracțiuni ar fi avut loc în 2024 și au fost raportate de un angajat al bisericii care a observat lipsa fondurilor.

Hana Shaleta a fost arestat pe 5 martie pe aeroportul internațional din San Diego în timp ce încerca să părăsească Statele Unite, potrivit unui comunicat al biroului șerifului.

🚨Chaldean Catholic Bishop Arrested at San Diego Airport on Felony Charges



Bishop Emanuel Hana Shaleta, leader of a prominent U.S.

Chaldean Catholic diocese, was taken into custody Thursday at San Diego International Airport while attempting to board an international flight.… pic.twitter.com/eCEARlfBNJ — Amy Leigh (@IAmyLeigh) March 6, 2026

Avocatul episcopului a declarat în cadrul audierii de luni că Hana Shaleta urma să plece într-o călătorie planificată în Germania.