Papa Leon a numit a treia femeie la conducerea unui departament de la Vatican

Papa Leon al XIV-lea a numit marți încă o femeie, cea de-a treia, la conducerea unui dicaster de la Vatican, echivalentul unui minister guvernamental.

Sora Alessandra Smerilli va conduce Dicasterul pentru Promovarea Dezvoltării Umane Integrale începând cu data de 1 septembrie, a anunțat marți biroul de presă de la Vatican, citat de agențiile DPA și Agerpres. Acest dicaster se ocupă de chestiuni care țin de migrație, justiție socială, dezvoltare și mediu.

Femeile numite la conducerea unui dicaster rămân o excepție la Vatican, în condițiile în care 13 astfel de structuri guvernamentale sunt în continuare conduse de bărbați.

Predecesorul lui Leon al XIV-lea, regretatul papă Francisc, a decis ca sora Simona Brambilla să devină prima femeie care urma să conducă un dicaster al Vaticanului, la începutul anului 2025, cu doar câteva luni înaintea morții sale. Simona Brambilla conduce de atunci Dicasterul pentru Institutele de Viață Consacrată și Societățile de Viață Apostolică, un „minister” al Curiei (guvernul Vaticanului) responsabil de ordinele și congregațiile religioase.

La începutul lunii iunie, Papa Leon a numit-o pe Maria Montserrat Alvarado, o jurnalistă născută în Mexic, în funcția de prefect al Dicasterului pentru Comunicare.