Papa Leon cere protejarea umanității de efectele cele mai nocive ale AI, critică armele autonome și respinge teoria „războaielor juste” a lui Trump

Suveranul Pontif a cerut impunerea unor constrângeri etice „cât se poate de stricte” în domeniul tehnologiei, într-o enciclică care marchează o intervenție fermă a liderului Bisericii Catolice în dezbaterea privind utilizarea abuzivă sau excesivă a inteligenței artificiale, scriu Reuters și New York Times.

Îndemnul Papei Leon la precauție în dezvoltarea AI a fost formulat în prima sa enciclică, intitulată „Magnifica Humanitas” – o scrisoare deschisă care prezintă prioritățile Bisericii și este adresată credincioșilor și „oamenilor de bună credință” în general.

Papa Leon a îndemnat guvernele și companiile să dezvolte cu precauție sistemele AI și să protejeze omenirea de efectele cele mai perturbatoare ale inteligenței artificiale, avertizând că acestea răspândesc dezinformare, favorizează conflictele și riscă să conducă lumea pe o cale a războiului fără sfârșit, scrie Reuters.

Declarația a luat forma unei enciclice papale, o scrisoare deschisă adresată „tuturor oamenilor de bună credință”, care de obicei prezintă prioritățile Bisericii Catolice, punând în evidență problemele majore ale societății.

Leon, care, la scurt timp după ce a fost ales în luna mai a anului trecut, a declarat că consideră inteligența artificială drept cea mai mare amenințare la adresa umanității în prezent, a prezentat personal documentul luni, în cadrul unui eveniment organizat la Vatican.

Printre cei prezenți s-a numărat și Christopher Olah, unul dintre cofondatorii Anthropic, o companie americană specializată în AI care a intrat în conflict cu administrația lui Donald Trump.

Reglementarea atentă a companiilor

Subliniind că „tehnologia nu ar trebui considerată, în sine, o forță antagonică umanității”, Papa Leon a scris că „căutarea unor profituri mai mari nu poate justifica alegeri care sacrifică sistematic locurile de muncă”, potrivit New York Times.

Printre altele, Leo a cerut reglementarea guvernamentală a companiilor private care impulsionează dezvoltarea AI, protecție și recalificare pentru lucrătorii ale căror locuri de muncă sunt amenințate și educație pentru a ajuta elevii să gândească critic despre tehnologie.

De asemenea, suveranul pontif a cerut măsuri pentru a proteja copiii de informațiile violente, hipersexualizate sau false de pe internet, care sunt adesea generate de AI.

El a făcut apel la măsuri de protecție pentru a se asigura că oamenii, și nu inteligența artificială, rămân responsabili pentru toate deciziile privind utilizarea armelor.

„Un paradox între progresul material și regresul antropologic”

În general, el a subliniat importanța menținerii unui rol social fundamental pentru toți oamenii.

„O societate care garantează locuri de muncă doar unei mici părți a populației, în ciuda unui nivel ridicat de dezvoltare tehnologică, riscă să expună pe mulți la inactivitate forțată, la lipsa responsabilității și la absența sarcinilor și stimulilor zilnici, ceea ce duce la o sărăcire umană și culturală”, a afirmat el.

„Asta creează un paradox între progresul material și regresul antropologic, care subminează fundamentele unei păci sociale juste și stabile”, a adăugat el.

Clericii, cercetătorii și liderii din domeniul tehnologiei așteaptă de luni de zile documentul papei, mulți dintre ei anticipând că acesta va constitui una dintre cele mai importante avertismente morale de până acum cu privire la utilizarea abuzivă sau excesivă a inteligenței artificiale.

O preocupare majoră

Acum un an, în a doua zi de la alegerea sa ca papă, Leon și-a exprimat clar preocuparea față de pericolele potențiale ale AI, declarând Colegiului Cardinalilor că, sub conducerea sa, Biserica va aborda riscurile pe care tehnologia le prezintă pentru „demnitatea umană, justiție și muncă”.

Săptămâna trecută, Vaticanul a anunțat că a creat o comisie formată din înalți oficiali catolici pentru a discuta provocările ridicate de AI.

Papa Francisc, predecesorul lui Leon, a avertizat, de asemenea, asupra pericolelor inteligenței artificiale și a făcut apel la utilizarea etică a tehnologiei.

De la Rerum Novarum la Magnifica Humanitas

Deși Leon și-a prezentat public enciclica luni, el a semnat-o oficial pe 15 mai, la 135 de ani de la publicarea „Rerum Novarum” – „Despre lucruri noi” – o enciclică importantă scrisă în 1891 de omonimul său, Leon al XIII-lea.

Redactată în plină perioadă de transformări a Revoluției Industriale, „Rerum Novarum” urmărea apărarea drepturilor și demnitatății clasei muncitoare și a devenit unul dintre textele fundamentale ale educației sociale catolice moderne.

Aceasta a făcut apel la guverne să „salveze muncitorii nefericiți de cruzimea oamenilor lacomi, care folosesc ființele umane ca simple instrumente pentru a face bani”, chiar dacă lăuda „descoperirile științei”.

În noua enciclică, intitulată „Magnifica Humanitas” sau „Umanitatea magnifică”, Leon a adoptat un ton similar, avertizând asupra noii amenințări la adresa muncitorilor reprezentată de inteligența artificială.

Munca, a scris el, este mai mult decât o modalitate de a obține venituri, ci „o cerință a condiției umane, o cale normală către maturitate, dezvoltare și împlinire personală”.

„Rolul de neînlocuit al individului”

El a făcut apel la „protejarea oportunităților de angajare și a rolului de neînlocuit al individului”.

Leon și-a exprimat îngrijorarea cu privire la modul în care instrumentele emergente de inteligență artificială ar putea prelua multe sarcini și locuri de muncă de rutină, devalorizând implicit pe cei care nu au pregătirea sau abilitatea de a efectua munca care rămâne la dispoziția oamenilor.

El a scris de asemenea despre importanța păstrării demnității umane și a avertizat asupra ideologiei „insidioase” care „sugerează că fiecare persoană trebuie să-și câștige sau să-și justifice propria valoare, până la punctul de a atribui o valoare mai mare celor care sunt mai eficienți sau mai eficienți”.

Sindicatele și organizațiile caritabile care au fost înființate pentru a proteja lucrătorii în timpul primei revoluții industriale, a scris Leon, nu ar fi suficiente pentru a proteja muncitorii în timpul unei tranziții tehnologice care ar putea lăsa milioane de oameni fără loc de muncă.

„Sunt necesare noi eforturi de colaborare între liderii politici, organizațiile sindicale, lumea afacerilor și comunitatea științifică pentru a dezvolta rapid reglementări și protecții comune adecvate, inclusiv la nivel internațional”, a scris el.

Restricții asupra armelor autonome

Enciclica a solicitat, de asemenea, impunerea „celor mai stricte restricții etice” asupra armelor dezvoltate cu ajutorul inteligenței artificiale, continuând opoziția Vaticanului față de război.

„Ușurința crescândă cu care pot fi utilizate sistemele de arme autonome face războiul mai «fezabil» și mai puțin supus controlului uman”, a scris Leon.

Acest lucru, a adăugat el, contrazice „principiul conform căruia forța armată ar trebui utilizată doar ca ultimă soluție, în cazuri de autoapărare legitimă”.

Ca un document de politică al unui think-tank

Deși enciclica include referințe semnificative la scripturi și învățături religioase, documentul se citește, în multe privințe, ca un document de politică al unui think-tank sau al unui parlamentar, scrie New York Times.

Leon a scris în detaliu, de exemplu, despre importanța protejării copiilor, care sunt deosebit de susceptibili la efectele distorsionante ale tehnologiei.

„Literatura psihologică și psihiatrică a documentat cu o insistență crescândă modul în care expunerea timpurie și nesupravegheată la dispozitive digitale și la rețelele sociale poate avea un impact negativ asupra somnului, capacității de concentrare, controlului emoțiilor și relațiilor, în special în etapele cele mai vulnerabile ale vieții, uneori cu consecințe tragice”, a scris el.

Părinții au nevoie de sprijin din partea școlilor și a autorităților, a afirmat el, pentru a-și ajuta copiii să reziste utilizării excesive a inteligenței artificiale, riscurilor de „izolare, hărțuire și hărțuire online”, precum și presiunii „de a partaja imagini intime sau informații sensibile”.

Cercetătorii sunt împărțiți în privința efectului pe care îl va avea documentul, sau dacă va avea vreunul, asupra industriei tehnologice, în care giganții tehnologici rivali sunt în plină competiție.

În enciclica sa, papa a recunoscut autonomia guvernelor și a companiilor private. Biserica, a spus el, „nu pretinde să înlocuiască responsabilitățile politicii sau ale instituțiilor, ci se oferă ca fundament”, îndemnând alte instituții să „recunoască și să promoveze tot ceea ce servește demnității persoanelor, vitalității comunităților și binelui comun”.

Scuze pentru condamnarea târzie a sclaviei

Leo a denunțat de asemenea „noile forme de sclavie” la care sunt supuși cei care se ocupă de sistemele de AI și muncitorii din fabrici care produc dispozitivele tehnologice, precum computerele și smartphone-urile, pe care se utilizează inteligența artificială.

„În unele regiuni ale lumii, copiii și adolescenții lucrează în condiții periculoase, zdrobind materialele din care se extrag elementele rare”, a scris papa.

„Trupurile acestor oameni sunt marcate, rănite și epuizate pentru ca fluxul să poată continua neîntrerupt”, a spus el. „Această realitate pune la încercare profund conștiința morală a epocii noastre”, a subliniat el.

Papa a recunoscut, de asemenea, că Biserica Catolică nu a condamnat cu fermitate sclavia transatlantică până în secolul al XIX-lea și și-a cerut scuze personal.

„Acest lucru constituie o rană în memoria creștină”, a scris el. „Pentru aceasta, în numele Bisericii, cer sincer iertare”, a spus Leon.

„Teoria războiului just”

Documentul papei a condamnat totodată războaiele care zguduie lumea, a deplâns slăbirea organizațiilor multilaterale și a avertizat că profiturile industriei armamentului constituie o forță motrice în spatele conflictelor.

„Ultimii 60 de ani au fost marcați de conflicte de o brutalitate uimitoare, care au afectat adesea populația civilă la scară largă”, a scris Leon.

„Omenirea alunecă într-o cultură violentă a puterii, în care pacea nu mai apare ca o responsabilitate care trebuie asumată, ci ca un interval fragil între conflicte”, a spus el.

Leon a făcut, de asemenea, una dintre cele mai clare declarații ale unui papă până în prezent, respingând teoria războiului just, o doctrină pe care Biserica o folosește cel puțin din secolul al V-lea pentru a evalua conflictele globale.

Doctrina, care spune, în general, că războaiele ar trebui purtate doar pentru a te apăra împotriva agresiunii, a fost invocată și de oficialii administrației Trump, inclusiv de vicepreședintele JD Vance, un catolic, pentru a apăra războiul cu Iranul.

„Teoria «războiului just», care a fost folosită mult prea des pentru a justifica orice fel de război, este acum depășită”, a scris Leon.

„Folosirea forței, a violenței și a armelor reflectă o sărăcie relațională care are întotdeauna consecințe dezastruoase pentru populațiile civile.”

Leon și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea că liderii ar putea declanșa războaie pentru a distrage atenția cetățenilor de la problemele interne.

„Nu putem exclude posibilitatea ca unii lideri să considere conflictul armat ca o modalitate eficientă de a distrage atenția de la problemele interne și un instrument cinic de gestionare a dificultăților”, a afirmat el.