Papa Leon cere acces universal la asistenţă medicală, în debutul turneului său din America de Sud

La sosirea sa în Uruguay, Papa Leon al XIV-lea a declarat că se simte „într-o formă bună” şi a pledat pentru accesul universal la asistenţă medicală.

Sâmbătă, suveranul pontif urmează să oficieze o slujbă religioasă, eveniment care marchează prima reuniune de amploare din cadrul unui turneu intens prin America de Sud, relatează agențiile France Presse și Agerpres.

La trei săptămâni după ce a suferit o intervenţie chirurgicală pulmonară, liderul de la Vatican a fost aclamat vineri de mii de oameni în timp ce parcurgea, la bordul papamobilului, faleza din Montevideo spre Piaţa Independenţei, unde a fost întâmpinat de preşedintele de stânga al ţării, Yamandú Orsi.

Deşi un număr mare de credincioşi şi curioşi au venit să-l vadă, imensa piaţă centrală, unde se află sediul preşedinţiei, a rămas pe jumătate goală.

„Nu-mi pasă de papă, dar cred în Dumnezeu, pentru că El m-a salvat când am stat mult timp la terapie intensivă”, a declarat Angelo Olivera, care venise în piaţă să vândă eşarfe cu chipul papei.

Dezacorduri

În timpul călătoriei sale de la Vatican, liderul celor 1,4 miliarde de catolici din întreaga lume le-a spus jurnaliştilor aflaţi la bordul avionului său că se simte „destul de bine” în urma intervenţiei sale chirurgicale.

„Asigurarea accesului tuturor la asistenţă medicală, indiferent de posibilităţile financiare, este o responsabilitate care priveşte fiecare societate”, a declarat ulterior liderul Bisericii Catolice, în vârstă de 71 de ani.

De asemenea, el urmează să viziteze Argentina şi Peru, în cadrul unei călătorii de 12 zile – unul dintre cele mai intense turnee papale din ultimele decenii.

Primul papă născut în Statele Unite a petrecut aproape două decenii în Peru ca misionar, stabilind o legătură profundă cu regiunea şi obţinând cetăţenia peruană. El a descris această ţară drept „una dintre multele mele case” şi a declarat că aşteaptă cu nerăbdare să se întoarcă acolo pentru a regăsi „lucrurile din trecut, noile evoluţii şi, mai presus de toate, oamenii”.

Sâmbătă, în Uruguay, Leon al XIV-lea va celebra sfânta liturghie într-un parc din Paysandú, un oraş din nord-vestul ţării, unde sunt aşteptaţi să se adune 30.000 de pelerini. Ulterior, se va întoarce la Montevideo şi va vizita cartierul Casavalle, care înregistrează cea mai ridicată rată a omuciderilor din capitală, precum şi Universitatea Catolică şi stadionul Centenario, unde va prezida o veghe de rugăciune la care vor participa 60.000 de persoane.

Această ţară sud-americană, cu o populaţie de 3,5 milioane de locuitori, se află în dezacord cu Biserica Catolică în chestiuni precum căsătoria între persoane de acelaşi sex, avortul şi eutanasia – legalizată anul trecut -, iar opinia publică se aşteaptă ca Leon al XIV-lea să pledeze pentru protejarea vieţii şi a valorilor familiei tradiţionale.

Cardinalul Daniel Sturla, arhiepiscop de Montevideo, a dat asigurări că există totuşi „un interes larg răspândit faţă de vizita papei, care depăşeşte cu mult graniţele Bisericii Catolice”, menţionând că biletele pentru slujbele de la Paysandú şi Centenario s-au epuizat rapid.

Viaţa de odinioară

Uruguay are cea mai ridicată rată a sinuciderilor din America Latină, iar papa a abordat această problemă vineri, în cadrul primului său discurs.

„Singurătatea, angoasa şi pierderea speranţei pot deveni atât de profunde, încât o persoană nu mai găseşte niciun motiv să continue să trăiască”, a remarcat el. „În faţa realităţii dureroase a sinuciderii”, sănătatea publică, familia şi comunitatea sunt esenţiale, a adăugat el.

De asemenea, suveranul pontif a lăudat mixul energetic al Uruguayului, „care astăzi se bazează aproape în întregime pe surse regenerabile”.

Duminică, papa Leon al XIV-lea va călători în Argentina, ţara natală a predecesorului său, Francisc, care i-a dezamăgit pe mulţi argentinieni prin faptul că nu a efectuat nicio vizită acolo pe durata pontificatului său.

Peru, punctul culminant al turneului începând de miercuri, a fost cuprins deja de „febra papală”. La Lima, totul este de vânzare: tricouri şi rozarii cu chipul lui Leon al XIV-lea, ba chiar şi pâini, în brutării, care îi poartă numele.

Papa Leon va reveni la viaţa sa de odinioară, de pe vremea când era preotul Robert Francis Prevost, cu ocazia unei cine alături de preoţi din fosta sa dieceză, Chiclayo, precum şi printr-o vizită privată la o capelă la reconstruirea căreia a participat.