Papa Leon denunță utilizarea AI pentru a alimenta „conflictele, temerile și violența”

Papa Leon al XIV-lea a avertizat vineri în legătură cu utilizarea inteligenței artificiale (AI) pentru a alimenta „polarizarea, conflictele, temerile și violența”, denunțând totodată „distrugerea mediului” cauzată de „cursa frenetică” pentru pământuri rare, care sunt esențiale pentru fabricarea produselor electronice moderne, informează AFP și Reuters, conform Agerpres.

„Provocarea reprezentată de aceste sisteme este mai profundă decât pare: nu se referă doar la utilizarea noilor tehnologii, ci la înlocuirea treptată a realității cu o simulare a acesteia”, a declarat suveranul pontif într-un discurs susținut la Universitatea Catolică din Africa Centrală din Yaoundé, capitala statului Camerun.

„Atunci când simularea devine normă”, trăim „ca și cum am fi în bule impermeabile unii față de alții, ne simțim amenințați de oricine este diferit”, a deplâns liderul de la Vatican. „Așa se răspândesc polarizarea, conflictele, temerile și violența. Nu este vorba doar despre un risc de eroare, ci despre o transformare a însăși relației noastre cu adevărul”, a adăugat el.

Această declarație a fost făcută în contextul în care se înmulțesc criticile față de utilizarea de către președintele american Donald Trump a imaginilor generate de AI în scopuri politice. După criticile papei despre războiul din Iran, Donald Trump a publicat duminica trecută o imagine care îl înfățișa sub forma unui sfânt. Imaginea, inspirată din iconografia creștină, a fost ștearsă luni.

La universitatea din Yaoundé, papa Leon, un american al cărui nume civil este Robert Francis Prevost, i-a îndemnat pe studenți să acorde prioritate „alterității persoanelor în carne și oase” în locul „răspunsului funcțional” al chatboturilor, a căror utilizare s-a extins masiv în rândul tinerelor generații.

„În contextul revoluției digitale”, el a denunțat, de asemenea, „fața ascunsă a ravagiilor de mediu și sociale cauzate de cursa frenetică pentru materii prime și pământuri rare”.

AI se bazează în special pe extracția minereului de cobalt, o activitate pentru care Africa suportă costul de mediu, social și uman.

Republica Democratică Congo (RDC) deține unele dintre cele mai bogate zăcăminte de pe planetă, mai ales de cupru, cobalt, coltan și litiu. În 2024, această țară a furnizat 76% din producția mondială de cobalt, potrivit Serviciului de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS).