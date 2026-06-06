Papa Leon, în „concurenţă” cu Bad Bunny în Spania: „Cred că mulţi aleg să-l vadă pe el” / Cu cine ține pontiful, Real sau Barça?

Papa Leon al XIV-lea se află în competiţie pentru atenţia publicului cu un alt VIP la Madrid în acest weekend, cântărețul Bad Bunny, şi recunoaşte că mulţi ar prefera să-l vadă pe portorican. Suveranul pontif a vorbit despre această „concurenţă acerbă”, dar şi despre preferinţa sa în privinţa celei mai mari rivalităţi fotbalistice din Spania, relatează News.ro citând Associated Press.

Vedeta portoricană Bad Bunny va susţine două concerte din cadrul turneului său spaniol, care cuprinde 10 spectacole, în capitala Madrid.

Leon a recunoscut farmecul lui Bad Bunny atunci când s-a referit la relatările anecdotice privind o nouă trezire spirituală, în special în rândul tinerilor din Spania. Pontiful american a spus că înţelege că tinerii simt o lipsă de sens în vieţile lor şi a sugerat că vizita sa ar putea contribui la „trezirea” a ceva în ei.

„Dacă li s-ar pune întrebarea «Vrei să mergi să-l vezi pe Bad Bunny sau vrei să mergi să-l vezi pe Papă?», cred că mulţi ar alege să-l vadă pe Bad Bunny”, a spus el. „Dar cred că vor fi şi câţiva care vor veni să-l vadă pe Papă. Şi asta spune ceva, ştii”.

Pope Leo acknowledged he faces stiff competition for the attention of young people as he began a week-long visit to Spain, where Puerto Rican reggaeton superstar Bad Bunny is currently holding a major concert residency in Madrid. #badbuny #popeleo #popeleoinspain pic.twitter.com/tirWWM0QHH — Shalom World News (@shalomworldnews) June 6, 2026

„Papa ţine cu toate echipele, dar Prevost…”

Papa Leon al XIV-lea a început sâmbătă o vizită de o săptămână în Spania. După Madrid, va vizita şi Barcelona şi Insulele Canare. El speră să transmită un mesaj de unitate într-o ţară polarizată de scandaluri politice şi bisericeşti.

Leon a fost întrebat şi despre zvonurile conform cărora planurile de mutare a echipei sale preferate, Chicago Bears, la Hammond, în Indiana, avansează. Consiliul de administraţie al echipei a votat săptămâna aceasta în favoarea continuării proiectului de construire a unui stadion în Hammond. Întrebat dacă are vreun cuvânt de consolare pentru statul Illinois, papa născut la Chicago a glumit: „Asta nu ţine de competenţa mea”.

În alte comentarii legate de sport, Papa Leon a confirmat că va ţine cu Statele Unite la viitoarea Cupă Mondială şi şi-a arătat adevăratele simpatii sportive când a fost întrebat dacă susţine Real Madrid sau FC Barcelona: „E simplu”, a spus el. „Papa ţine cu toate echipele, dar Prevost ţine cu Real Madrid”, a afirmat Papa, referindu-se la numele său de naştere.

Real Madrid vs Barça? "That's easy…the Pope is for all teams, but Prevost is Real Madrid" #españa @Pontifex pic.twitter.com/MJQn41QSw5 — Elise Ann Allen (@eliseannallen) June 6, 2026

Papa Leon a răspuns la o serie de întrebări în timp ce îi saluta pe jurnaliştii care îl însoţeau. El a vorbit despre Ucraina şi Liban, precum şi despre recenta sa declaraţie conform căreia doctrina „războiului just” a Bisericii Catolice, care stabileşte criteriile în baza cărora un război poate fi justificat din punct de vedere moral, este „depăşită”.

Sâmbătă marcând cea de-a 82-a aniversare a debarcărilor din Ziua Z din 6 iunie 1944, Leon i-a spus, de asemenea, unui jurnalist francez că i-ar plăcea să viziteze într-o zi Normandia, Franţa, în calitate de papă.

„Tatăl meu a fost acolo”, a spus el.

Era o referire la tatăl lui Leon, Louis Prevost, care a servit în Marina Statelor Unite în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi a participat la debarcarea din Ziua Z din Normandia, în cadrul Operaţiunii Overlord, potrivit Pentagonului.

Prevost a comandat, de asemenea, o unitate de desant de infanterie şi, după 15 luni petrecute peste hotare, a ajuns la gradul de sublocotenent, potrivit unei note publicate pe site-ul Pentagonului la scurt timp după alegerea lui Leon.

După război, Prevost a devenit profesor şi director de şcoală în Chicago, s-a căsătorit, iar el şi soţia sa, Mildred, au avut trei băieţi. Viitorul papă, Robert Prevost, era cel mai mic, născut la 14 septembrie 1955.