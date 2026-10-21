Papa Leon nu va mai avea nevoie de tratament după operația de cancer pulmonar. Ce au arătat analizele

Papa Leon nu va avea nevoie de tratament suplimentar după ce a fost operat săptămâna trecută pentru cancer pulmonar, au anunțat medicii săi într-un comunicat publicat miercuri de Vatican.

Examinările histologice au confirmat diagnosticul de adenocarcinom pulmonar, boala fiind în continuare localizată, au precizat medicii.

„O evaluare oncologică ulterioară a confirmat că nu este necesar niciun tratament suplimentar”, au transmis chirurgul principal al papei, Stefano Margaritora, și medicul său personal, Luigi Carbone, potrivit Reuters.

Papa Leon operat de cancer pulmonar

Papa Leon a fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar, cea mai frecventă formă de cancer pulmonar.

Vaticanul a declarat la începutul acestei săptămâni că, în timpul intervenției, „a fost extirpat lobul inferior al plămânului drept”. Intervenția chirurgicală a avut succes și nu au existat complicații.

Medicii au aprobat ca Papa Leon al XIV-lea să fie externat din spital sâmbătă.

El s-a adresat mulțimii adunate duminică în Piața Sfântul Petru de la Vatican, pentru prima dată după ce a fost operat.

Zâmbitor și cu o voce sigură și clară, Papa Leon le-a mulțumit celor care s-au rugat pentru el în ultimele zile și a afirmat că își va relua treptat angajamentele, pe parcursul convalescenței.

„Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care s-au rugat pentru mine în ultimele zile. Am simțit cu adevărat sprijinul vostru – vă mulțumesc”, a spus pontiful, la finalul rugăciunii Angelus.

„Îmi exprim recunoștința deosebită față de medici, asistenți medicali și întregul personal” de la spitalul Gemelli, a adăugat el, adresându-se miilor de oameni prezenți.