Papa Leon a declarat marți că, în prezent, nu intenționează să modifice doctrina catolică pentru a permite preoților să se căsătorească pentru că această chestiune creează prea multe diviziuni în cadrul Bisericii, transmite Reuters.

Acestea sunt primele sale declarații pe tema acestei propuneri susținute de mult timp de mulți dintre cei 1,4 miliarde de catolici. Spre deosebire de catolici, un preot ortodox se poate căsători.

Deși papa nu a exclus posibilitatea ca preoții să se poată căsători într-o bună zi, el le-a spus jurnaliștilor aflați la bordul zborului său de noapte spre Roma, după o vizită de 12 zile în America de Sud, că prioritatea sa este promovarea unității în întreaga Biserică.

„Întreaga chestiune este complicată”

Preoții căsătoriți reprezintă „o soluție care, în anumite zone ale Bisericii, poate provoca diviziuni”, a spus Leon.

„Este posibil ca, în viitor, unele lucruri să se schimbe. Totuși, în acest moment, cred că o parte importantă a slujirii mele în cadrul Bisericii este aceea de a vindeca și de a-i aduce pe oameni împreună”, a afirmat capul Bisericii Catolice.

Leon a spus că dorește să acorde timp catolicilor pentru a evalua prioritățile majore ale Bisericii și pentru a decide cea mai bună modalitate de a le aborda.

„Sunt foarte conștient că multe persoane nu sunt de acord cu această abordare. Nu-i nimic. Întreaga chestiune privind preoții căsătoriți este complicată”, a spus papa.

JURĂMÂNTUL DE CELIBAT

Majoritatea preoților catolici depun un jurământ de celibat. Susținătorii preoțimii căsătorite spun că aceasta ar determina mai mulți bărbați să devină preoți, ceea ce ar putea atenua lipsa de preoți care a devenit o problemă majoră în multe părți ale emisferei occidentale.

Problema a fost subiect de dezbatere timp de decenii, dar a intrat recent în centrul atenției când un summit al episcopilor de la Vatican l-a rugat pe regretatul papă Francisc să meargă mai departe și să permită hirotonirea bărbaților căsătoriți în regiuni îndepărtate, precum pădurea tropicală amazoniană, unde lipsa preoților este deosebit de acută.

Francisc, care a murit în aprilie 2025 după 12 ani în fruntea Bisericii, a refuzat, de asemenea, să ia măsuri în această privință.