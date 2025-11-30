Papa Leon reafirmă sprijinul Vaticanului pentru un stat palestinian: „Este singura soluție”

Papa Leon a declarat duminică, în drum spre Liban, că singura soluție pentru conflictul care durează de zeci de ani între Israel și palestinieni trebuie să includă un stat palestinian, reafirmând poziția Vaticanului, potrivit Reuters.

„Știm cu toții că, în acest moment, Israelul nu acceptă această soluție, însă noi o considerăm singura posibilă”, a spus Leo, primul papă american, într-o discuție cu jurnaliștii în timpul zborului dintre Turcia și Liban, în prima sa conferință de presă la bordul avionului.

„Suntem, de asemenea, prieteni cu Israelul și încercăm să fim o voce de mediere între cele două părți, care să le ajute să ajungă la o soluție justă pentru toți”, a adăugat papa, vorbind în limba italiană.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a reafirmat opoziția față de un stat palestinian, după ce chiar și principalul aliat al Israelului, Statele Unite, și-a exprimat sprijinul pentru independența palestiniană.

Leon a vorbit într-o scurtă conferință de presă de opt minute, axată pe vizita sa în Turcia, pe care a efectuat-o de joi până duminică, în prima sa călătorie externă de la alegerea sa, în mai, ca lider al Bisericii Catolice, cu 1,4 miliarde de membri.

În timpul vizitei sale în Turcia, papa a avertizat că viitorul omenirii este în pericol din cauza numărului neobișnuit de mare de conflicte sângeroase din lume și a condamnat violența comisă în numele religiei.

Critic la adresa armatei israeliene în Gaza

Papa Leon, care folosește de obicei un limbaj prudent și diplomatic, și-a intensificat la începutul acestui an criticile la adresa campaniei militare a Israelului în Gaza.

Turcia este o țară majoritar musulmană, dar găzduiește și Patriarhia Ecumenică condusă de Patriarhul Bartolomeu, liderul spiritual al celor aproximativ 260 de milioane de creștini ortodocși din lume.

Papa a lăudat Turcia ca exemplu de coexistență religioasă.

„Oamenii de religii diferite pot trăi în pace”, a spus acesta. „Este un exemplu al a ceea ce cred că ne-am dori cu toții să vedem în întreaga lume.”

Leon vizitează Libanul până marți, când se va întoarce la Roma.