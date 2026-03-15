Papa Leon respinge invocarea religiei pentru inițierea războaielor: „Dumnezeu nu poate fi înrolat de către tenebre”

Papa Leon XIV a reînnoit duminică apelul la pace în Orientul Mijlociu și i-a criticat pe cei care invocă religia pentru declanșarea războiului, afirmând că „Dumnezeu nu poate fi înrolat de către tenebre”, informează AFP.

„Astăzi, mulți dintre frații și surorile noastre din lume suferă de pe urma unor conflicte violente, provocate de afirmația absurdă că problemele și diferendele pot fi rezolvate prin războii”, a spus papa în timpul unei vizite pastorale într-o suburbie a Romei.

„Unii invocă numele lui Dumnezeu în aceste decizii letale, însă Dumnezeu nu poate fi înrolat de către tenebre. Pacea trebuie să o caute cei care-L invocă”, a afirmat suveranul pontif.

Rugăciune pentru victimele războiului

În cursul dimineții, papa american a profitat de rugăciunea Angelus de la Vatican pentru a se ruga din nou pentru victimele „violenței atroce a războiului” din Orientul Mijlociu și pentru a face apel la dialog și pace.

„Îmi arăt din nou compasiunea pentru toți cei care au pierdut oameni dragi în atacurile care au lovit școli, spitale și zone rezidențiale”, a spus Leon XIV.

El s-a arătat în mod deosebit preocupat de situația din Liban.

„În numele creștinilor din Orientul Mijlociu și al tuturor femeilor și bărbaților de bună credință, mă adresez celor responsabili pentru acest conflict. Încetați focul! Să fie redeschise căile dialogului! Violența nu va putea duce niciodată la dreptatea, stabilitatea și pacea pe care oamenii le așteaptă”, a conchis papa Leon XIV.

Chemare la spovedanie

În urmă cu două zile, suveranul pontif a spus că liderii politici creștini care pornesc războaie ar trebui să meargă la spovedanie și să se gândească dacă urmează într-adevăr învățăturile lui Iisus.

„Acei creștini care poartă responsabilități grave în conflicte armate au umilința și curajul de a face un examen serios de conștiință și de a merge la spovedanie?”, a întrebat papa într-un discurs adresat preoților.

Cardinalul Robert McElroy din Washington D.C. a declarat mai devreme în cursul acestei săptămâni că loviturile americano-israeliene împotriva Iranului „nu sunt legitime din punct de vedere moral”, deoarece nu îndeplinesc criteriile Bisericii privind războiul drept.