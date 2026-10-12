Papa Leon va fi internat marți în spital. Anunțul Vaticanului

Papa Leon al XIV-lea va fi internat marți, în spital, înaintea unei intervenții chirurgicale menite să îndepărteze o mică formațiune descoperită pe unul dintre plămânii săi, a anunțat Vaticanul, în timp ce suveranul pontif și-a continuat programul încărcat luni, participând în cursul dimineții la șapte întâlniri planificate anterior, informează Reuters.

Duminică, Leon anunțase că formațiunea, un mic nodul, a fost descoperită în urma unui control medical recent, fiind „bine delimitată” și depistată într-un stadiu incipient.

Nodulul a fost descoperit în timpul unui control medical de rutină, a transmis luni dimineață biroul de presă al Vaticanului jurnaliștilor, pentru ca apoi să confirme că Papa, în vârstă de 71 de ani, urmează să fie internat marți dimineață mai târziu, înaintea operației.

Vaticanul nu a precizat când va avea loc efectiv operația.

Un comunicat periodic privind programul zilnic al Papei, emis luni la prânz (ora 10:00 GMT), a menționat că acesta s-a întâlnit în acea dimineață cu episcopi aflați în vizită din Argentina, Nicaragua și Statele Unite, printre alții.

În cadrul unei întâlniri de luni de la Vatican cu membrii unei organizații caritabile cu sediul la Roma, Papa Leon a vorbit cu o voce puternică și clară, mulțumindu-le pentru munca depusă.

Rata de complicații, scăzută

Leon, ales papă de către cardinalii din întreaga lume în luna mai 2025, este relativ tânăr pentru un lider al Bisericii Catolice. Îi plac sporturile, inclusiv tenisul, și nu se știe să fie fumător sau să fi avut probleme de sănătate anterioare.

Vaticanul a adăugat că se preconizează că recuperarea Papei va dura aproximativ o săptămână.

Un nodul pulmonar este o leziune mică, localizată, care poate fi benignă. Societatea Americană de Boli Toracice afirmă că, în general, mai puțin de 5% dintre nodulii pulmonari se dovedesc a fi canceroși, deși riscul crește odată cu vârsta, dimensiunea și alți factori, precum fumatul.

Dr. Federico Venuto, șeful secției de chirurgie toracică de la spitalul Policlinico Umberto I din Roma, a declarat că intervențiile chirurgicale pentru îndepărtarea nodulilor pulmonari sunt, de obicei, minim invazive și pot implica, uneori, utilizarea unui tub subțire cu cameră video, numit toracoscop.

„Rata complicațiilor este extrem de scăzută”, a declarat el, pentru Reuters.

Transparența neobișnuită a Papei în legătură cu starea lui de sănătate

Decizia lui Leon de a discuta public, duminică, despre operația lui viitoare a marcat un contrast față de predecesorul său, regretatul Papă Francisc, care a decedat în aprilie 2025, la vârsta de 88 de ani.

Francisc a fost internat de mai multe ori pe măsură ce starea lui de sănătate s-a deteriorat în ultimii ani și, de obicei, nu-și anunța în avans vizitele la spital, ceea ce a stârnit uneori o agitație mediatică cu privire la sănătatea lui.

Cardinalul canadian Gérald Lacroix a declarat luni că este recunoscător pentru transparența lui Leon.

„Am apreciat foarte mult ieri… (faptul că) el însuși a spus: «Iată ce se întâmplă», într-un mod foarte transparent, și a cerut rugăciuni”, a spus Lacroix. „Îmi place asta.”

Leon, liderul Bisericii cu 1,4 miliarde de membri, avea în calendar mai multe întâlniri publice programate pentru această săptămână, inclusiv o liturghie în Piața Sfântul Petru din Roma, miercuri dimineață.

Vaticanul nu a precizat dacă Liturghia, evenimentul de închidere a unei adunări a episcopilor care a durat o săptămână, va mai avea loc. Deși Papa se va interna marți în spital, Liturghia ar putea fi oficiată totuși de un cardinal al Vaticanului.

Papa este autoritatea pământească supremă pentru catolicii din întreaga lume și nu are un adjunct care să-i ia locul atunci când este bolnav. Atunci când un papă este incapabil să-și îndeplinească atribuțiile, activitatea vastei birocrații a Vaticanului continuă ca de obicei, amânându-se orice decizie care necesită aprobarea papală.