Papa Leon, vizită la UNESCO, agenția ONU afectată de retragerea finanțării americane decisă de Trump

Papa Leon va efectua o vizită în Franța în perioada 25-28 septembrie, a anunțat sâmbătă Vaticanul, conform Reuters. Suveranul Pontif va merge și la sediul UNESCO din Paris, instituție care se confruntă cu dificultăți financiare după retragerea Statelor Unite din agenție de anul trecut.

Primul papă american, care pe 8 mai a împlinit un an de la preluarea conducerii Bisericii Catolice, cu cei 1,4 miliarde de credincioși ai săi, și-a intensificat în ultima perioadă agenda publică și a avut poziții tot mai ferme.

Aceste declarații au atras criticile președintelui american Donald Trump, după ce Suveranul Pontif a criticat războiul cu Iranul.

Decizia lui Trump de a retrage Statele Unite din Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), după revenirea sa la Casa Albă, a dus la pierderea a 8% din bugetul total al agenției, au transmis reprezentanții instituției.

Episcopii francezi afirmaseră încă de la începutul acestei luni că papa ar urma să viziteze Franța în septembrie, inclusiv Parisul și Lourdes, locul celebrului sanctuar catolic. Totuși, aceștia nu au menționat atunci că sediul UNESCO ar urma să fie inclus în programul vizitei.

În timpul deplasării, Papa Leon va oficia și o slujbă la celebra Catedrală Notre-Dame din Paris, redeschisă în 2024, la cinci ani după incendiul devastator care a adus clădirea în pragul prăbușirii. UNESCO a inclus catedrala pe lista patrimoniului mondial în 1991.

Un papă american cu rădăcini franceze

Vizita în Franța va fi a patra deplasare externă a Papei Leon din acest an, după un turneu în patru țări africane, o vizită în Monaco și o călătorie programată în Spania, în luna iunie, unde Suveranul Pontif este așteptat să transmită un mesaj privind îmbunătățirea tratamentului aplicat migranților care ajung în Europa.

Vaticanul a precizat că un program detaliat al vizitei din Franța va fi anunțat ulterior.

Papa Leon este așteptat să se întâlnească în timpul vizitei cu președintele francez Emmanuel Macron și să susțină un discurs și în Parlamentul francez.

Ultimul papă care a efectuat o vizită oficială în Franța a fost Benedict al XVI-lea, în 2008. Defunctul Papa Francisc, care a murit în aprilie 2025 după 12 ani la conducerea Bisericii Catolice, a călătorit de trei ori pe teritoriul francez, însă nu a făcut niciodată o vizită oficială în țară.

Papa Francisc a efectuat o vizită de o zi la Strasbourg, în 2014, pentru a se adresa Parlamentului European și Consiliului Europei, o vizită de două zile la Marsilia, în 2023, pentru a participa la o conferință, și o deplasare de o zi în Corsica, în 2024, pentru a se întâlni cu comunitatea catolică de pe insula mediteraneană.

Papa Leon, fostul cardinal Robert Prevost, are printre strămoșii săi și imigranți francezi stabiliți în Statele Unite.