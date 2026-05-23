Papa Leon, vizită simbolică în „Triunghiul Morții” din Italia / „Este poate singurul capabil să trezească puțin conștiința celor care au făcut rău acestui ținut”

Papa Leon al XIV-lea s-a deplasat sâmbătă la Acerra, lângă Napoli, în inima „Țării Focurilor”, o zonă devastată de zeci de ani de gropi de gunoi ilegale controlate de mafie, o poluare masivă care otrăvește locuitorii, transmite AFP.

Situat între Napoli și Caserta, în Campania, acest teritoriu din sudul Italiei, cu aproape trei milioane de locuitori, își datorează supranumele numeroaselor situri ilegale de incinerare în aer liber a deșeurilor industriale, adesea importate din nordul peninsulei.

De zeci de ani, solurile, pânzele freatice și aerul sunt contaminate cu metale grele, dioxine și particule fine. Consecințele asupra sănătății sunt deosebit de alarmante, cu rate de cancer superioare mediei naționale.

Astfel, papa a criticat într-un prim discurs „amestecul mortal de interese obscure și indiferență față de binele comun, care a otrăvit mediul natural și social”.

„Triunghiul morții” locul unde se ard ilegal deșeuri din anii `80

„Papa este poate singura persoană capabilă să trezească puțin conștiința tuturor celor care au făcut rău acestui ținut”, a declarat pentru AFP Giuseppina De Francesco, în vârstă de 60 de ani, o credincioasă a acestei eparhii.

Această vizită este cu atât mai simbolică cu cât are loc la a 11-a aniversare a enciclicii Laudato Si’, un manifest istoric al Papei Francisc privind protecția mediului.

„Țara focurilor”, cunoscută și sub numele de „Triunghiul morții”, servește drept groapă de gunoi și loc de incinerare ilegală încă de la sfârșitul anilor 1980.

În loc să plătească sume exorbitante pentru tratarea legală a deșeurilor toxice, firmele au plătit mafiei locale Camorra o fracție de cost pentru a scăpa de orice, de la plăci de azbest sparte la anvelope de mașină și containere cu adeziv industrial.

Din 2013, o serie de anchete parlamentare a concluzionat că autoritățile au dat dovadă de neglijență și, în unele cazuri, de complicitate.

„Iată, dragii mei, motivul principal al prezenței mele”

„În viață, înțelegem că, cu cât o frumusețe este mai fragilă, cu atât necesită mai multă atenție și responsabilitate”, a spus mai târziu Papa.

„Iată, dragii mei, motivul principal al prezenței mele astăzi la Acerra: să confirm și să încurajez acest elan de demnitate și responsabilitate pe care orice inimă cinstită îl simte atunci când viața se naște și se află imediat amenințată de moarte”, a continuat Leon al XIV-lea în fața credincioșilor.

„Această țară a plătit un preț greu, și-a îngropat mulți dintre fiii săi, a fost martoră la suferința copiilor și a celor nevinovați”, a continuat papa american în fața unei mulțimi estimate la aproximativ 15.000 de persoane de către autoritățile locale.

Leon al XIV-lea a ținut, în final, „să mulțumească acestor «pionieri» care, grație angajamentului lor curajos, au fost primii care au denunțat relele acestei țări și au atras atenția asupra realității ascunse și negate a otrăvirii ei: mă gândesc în special la membrii asociațiilor ecologiste”.

De la alegerea sa în mai 2025, Leon al XIV-lea a acordat o atenție deosebită problemelor de mediu, urmând exemplul predecesorului său argentinian.